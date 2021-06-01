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2021年6月1日星期二
港聞二
35+案辯方促先釐清控罪元素被拒 官：無權處理 控方申轉介高院審
被告尋親友身影 庭外逾百人候旁聽
兩學生涉藏炸藥 老師：首被告稱「攞番嚟玩」
首被告以合法目的抗辯 次被告稱原欲物歸原主
9‧29衝突3男控暴動 一人被指擲磚
阻差判社服令 清潔工上訴駁回
入霸王油揭空頭支票買車騙案 6人被捕 共呃13二手車
退休水警遭斬 刀煞口罩遮車牌不果就逮
假簽名扮供應商 電郵騙7600萬
周鋒鎖：中國未民主 六四永不老 「從香港抗爭者看見自己當年身影」
「香港已經做得夠好」
當年領袖Clubhouse聚首 晚晚述八九
官媒：網民稱 Clubhouse 政治討論「單向」
六四集會不獲批 林鄭：尊重警決策 田飛龍：「結束一黨專政」涉顛覆 支聯會拒刪可取締
六四如常洗國殤之柱重髹太古橋 港大學生會：毋忘歷史和血的教訓
居屋揀樓首日沽93伙 啟翔苑佔68伙最多
房協未補價房屋出租計劃 累計64宗租賃 租金中位數8000
啟德跑道隔音屏上建空中花園 波浪設計雙創舉
梁振英：港有獨特角色任務 平衡國際對華論述
稱內科、兒科、急症科需求殷 醫局：再多醫生回流都能吸
受訓回流醫生：每半年須「交功課」 記錄臨牀完成量
料醫委會將訂評核框架 醫局會配合
深井虐畜覆核押後裁 律政司：無責交代不控
私家車失控越線捱校巴撞 共14傷
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【Emily】北區鄉村設賣菜機 羅庭德常幫襯
【Emily】工聯會課程 390蚊學中共百年黨史 陸頌雄話唱K班菠蘿包班受歡迎
【Emily】電子消費券帶挈 八達通商業客「零的突破」
【Emily】立會唞暑4周 8‧18就復會
【Emily】陳韜文獲國際中華傳播學會終身成就獎
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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