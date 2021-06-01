深井虐畜覆核押後裁 律政司：無責交代不控

逾起訴期始公布 申請方質疑延誤

申請人為彭樂詩（音譯），答辯人為律政司刑事檢控專員。申請方指出，本案涉及的虐畜罪屬簡易程序罪行，須半年內檢控，律政司卻在期限屆滿後才宣布不提控，質疑有延誤決定之嫌；又謂事件受公眾關注，傳媒亦報道有兩名疑犯自首，但律政司沒公開解釋其決定，認為沒盡責及向公眾交代，有違《檢控守則》。

由於案件受害者為動物，法官李運騰問及，動物本身有否權利提司法覆核？申請方回應稱，寵物在香港法律中只屬財產，本身無此權利，但動物是社會中脆弱一群，應受法律保護，且牠們無法發聲，只可經主人代表，情况如被虐孤兒獲收養後由新家長協助提訟，而申請人作為本案受害動物領養者之一，有足夠利害關係興訟。

律政司：限期屆前決定 證據不足

律政司回應時指出，事件在去年2月14日發生，檢控限期是同年8月15日，律政司是在限期前3日決定不起訴，翌日通知警方及愛護動物協會，故並無延誤，只是9月2日有傳媒查詢下才透露決定，強調律政司本身無責任向公眾交代決定，而事實上兩疑犯沒有自首及招認，故律政司在證據不足下才沒檢控，決定合理沒違憲，法庭沒權干涉決定。

律政司另指出，在檢控決定公布翌日，申請人才領養該貓，認為申請人在律政司考慮檢控時未成為涉案貓主人，難以主人身分提訟，反之愛協曾照顧該貓及拯救其他涉案動物，更有資格提覆核。

【案件編號：HCAL 2346/20】