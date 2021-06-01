港聞

港聞二

深井虐畜覆核押後裁 律政司：無責交代不控

【明報專訊】去年2月，深井豪景花園有30隻動物被人從高處擲下，其中18隻死亡，12隻嚴重受傷，半年檢控限期過去後，律政司不起訴兩疑犯的決定才由傳媒公開。領取其中一頭涉案短毛貓的女子提出覆核，昨於高等法院先審理覆核申請許可。申請方認為律政司決定延誤且不合理，未有及早向公眾交代，有違《檢控守則》；律政司強調無責任向公眾交代決定。法官聽畢陳辭，押後裁決。

逾起訴期始公布 申請方質疑延誤

申請人為彭樂詩（音譯），答辯人為律政司刑事檢控專員。申請方指出，本案涉及的虐畜罪屬簡易程序罪行，須半年內檢控，律政司卻在期限屆滿後才宣布不提控，質疑有延誤決定之嫌；又謂事件受公眾關注，傳媒亦報道有兩名疑犯自首，但律政司沒公開解釋其決定，認為沒盡責及向公眾交代，有違《檢控守則》。

由於案件受害者為動物，法官李運騰問及，動物本身有否權利提司法覆核？申請方回應稱，寵物在香港法律中只屬財產，本身無此權利，但動物是社會中脆弱一群，應受法律保護，且牠們無法發聲，只可經主人代表，情况如被虐孤兒獲收養後由新家長協助提訟，而申請人作為本案受害動物領養者之一，有足夠利害關係興訟。

律政司：限期屆前決定 證據不足

律政司回應時指出，事件在去年2月14日發生，檢控限期是同年8月15日，律政司是在限期前3日決定不起訴，翌日通知警方及愛護動物協會，故並無延誤，只是9月2日有傳媒查詢下才透露決定，強調律政司本身無責任向公眾交代決定，而事實上兩疑犯沒有自首及招認，故律政司在證據不足下才沒檢控，決定合理沒違憲，法庭沒權干涉決定。

律政司另指出，在檢控決定公布翌日，申請人才領養該貓，認為申請人在律政司考慮檢控時未成為涉案貓主人，難以主人身分提訟，反之愛協曾照顧該貓及拯救其他涉案動物，更有資格提覆核。

【案件編號：HCAL 2346/20】

相關字詞﹕高等法院 刑期覆核 律政司 檢控守則 覆核申請 虐待動物 豪景花園

上 / 下一篇新聞

35+案辯方促先釐清控罪元素被拒 官：無權處理 控方申轉介高院審
35+案辯方促先釐清控罪元素被拒 官：無權處理 控方申轉介高院審
被告尋親友身影 庭外逾百人候旁聽
被告尋親友身影 庭外逾百人候旁聽
兩學生涉藏炸藥 老師：首被告稱「攞番嚟玩」
兩學生涉藏炸藥 老師：首被告稱「攞番嚟玩」
首被告以合法目的抗辯 次被告稱原欲物歸原主
首被告以合法目的抗辯 次被告稱原欲物歸原主
9‧29衝突3男控暴動 一人被指擲磚
9‧29衝突3男控暴動 一人被指擲磚
阻差判社服令 清潔工上訴駁回
阻差判社服令 清潔工上訴駁回
入霸王油揭空頭支票買車騙案 6人被捕 共呃13二手車
入霸王油揭空頭支票買車騙案 6人被捕 共呃13二手車
退休水警遭斬 刀煞口罩遮車牌不果就逮
退休水警遭斬 刀煞口罩遮車牌不果就逮
假簽名扮供應商 電郵騙7600萬
假簽名扮供應商 電郵騙7600萬
周鋒鎖：中國未民主 六四永不老 「從香港抗爭者看見自己當年身影」
周鋒鎖：中國未民主 六四永不老 「從香港抗爭者看見自己當年身影」
「香港已經做得夠好」
「香港已經做得夠好」
當年領袖Clubhouse聚首 晚晚述八九
當年領袖Clubhouse聚首 晚晚述八九
官媒：網民稱 Clubhouse 政治討論「單向」
官媒：網民稱 Clubhouse 政治討論「單向」
六四集會不獲批 林鄭：尊重警決策 田飛龍：「結束一黨專政」涉顛覆 支聯會拒刪可取締
六四集會不獲批 林鄭：尊重警決策 田飛龍：「結束一黨專政」涉顛覆 支聯會拒刪可取締
六四如常洗國殤之柱重髹太古橋 港大學生會：毋忘歷史和血的教訓
六四如常洗國殤之柱重髹太古橋 港大學生會：毋忘歷史和血的教訓
居屋揀樓首日沽93伙 啟翔苑佔68伙最多
居屋揀樓首日沽93伙 啟翔苑佔68伙最多
房協未補價房屋出租計劃 累計64宗租賃 租金中位數8000
房協未補價房屋出租計劃 累計64宗租賃 租金中位數8000
啟德跑道隔音屏上建空中花園 波浪設計雙創舉
啟德跑道隔音屏上建空中花園 波浪設計雙創舉
梁振英：港有獨特角色任務 平衡國際對華論述
梁振英：港有獨特角色任務 平衡國際對華論述
稱內科、兒科、急症科需求殷 醫局：再多醫生回流都能吸
稱內科、兒科、急症科需求殷 醫局：再多醫生回流都能吸
受訓回流醫生：每半年須「交功課」 記錄臨牀完成量
受訓回流醫生：每半年須「交功課」 記錄臨牀完成量
料醫委會將訂評核框架 醫局會配合
料醫委會將訂評核框架 醫局會配合
私家車失控越線捱校巴撞 共14傷
私家車失控越線捱校巴撞 共14傷
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】選委登記表要簽聲明反公投港獨
【Emily】選委登記表要簽聲明反公投港獨
【Emily】北區鄉村設賣菜機 羅庭德常幫襯
【Emily】北區鄉村設賣菜機 羅庭德常幫襯
【Emily】工聯會課程 390蚊學中共百年黨史 陸頌雄話唱K班菠蘿包班受歡迎
【Emily】工聯會課程 390蚊學中共百年黨史 陸頌雄話唱K班菠蘿包班受歡迎
【Emily】電子消費券帶挈 八達通商業客「零的突破」
【Emily】電子消費券帶挈 八達通商業客「零的突破」
【Emily】立會唞暑4周 8‧18就復會
【Emily】立會唞暑4周 8‧18就復會
【Emily】陳韜文獲國際中華傳播學會終身成就獎
【Emily】陳韜文獲國際中華傳播學會終身成就獎