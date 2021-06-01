受訓回流醫生：每半年須「交功課」 記錄臨牀完成量

陳達晉早於2009年取得英國外科專科醫生資格，他2014年8月透過「有限度註冊」回流香港，於威院任職急症科駐院醫生。他憶述，當時部門主管邀請他接受急症科專科培訓，由於希望挑戰自己，遂「轉跑道」向急症科發展，今年9月準備考專科試，如通過考核，將成為急症科專科醫生。

另要「小型作文」更新學術知識

陳指出，受訓醫生持有一份受訓紀錄冊（Log Book），須每半年「交功課」，醫生要記錄完成多少臨牀程序，例如插喉等，另要完成「小型作文」，定期更新學術知識，部門主管或顧問醫生都會檢視有關記錄冊，以掌握醫生受訓進度。他又說，上司亦會評估醫生與同事相處情况，形容是「360度的評核」，相信海外醫生與本地醫生標準「不會相差很遠」。

陳引述早前從英國回流香港的醫生朋友稱，「每做一樣嘢部門主管都睇住……要好小心才可以在香港生存到」。他說其部門主管亦會到急救房觀察，「不是（部門主管）不信任我，而是想我精益求精」，認為毋須擔心海外醫生質素。

醫管局聯網服務總監楊諦岡補充，當局理解醫生未必第一次就通過專科試，「不是考不到就炒（解僱），會繼續提供培訓，增加醫生的exposure（臨牀經驗）」。