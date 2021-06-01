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稱內科、兒科、急症科需求殷 醫局：再多醫生回流都能吸

【明報專訊】港府擬免試引入港人海外醫生，明天向立法會提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》。醫管局聯網服務總監楊諦岡受訪稱，當局對醫生專科培訓「不設限制」，只要獲部門聘請、醫專同意培訓，當局「義無反顧」協助受訓，其中內科、急症科、兒科及家庭醫學科等需求熱切，培訓名額「請完本地醫生都有剩」，相信再多醫生回流都能吸納。

明報記者 許芳文

海外醫生可透過「有限度註冊」於公營醫療機構服務，包括醫管局、衛生署及兩間醫學院，港府擬增「特別註冊」途徑，讓專科醫生於上述機構工作滿5年可正式註冊，即可選擇於公營或私營執業。

專科培訓「不設限」 倘醫專允訓必協助

醫管局聯網服務總監楊諦岡表示，現有35名有限度註冊醫生在醫管局，包括22名駐院和13名副顧問醫生。他稱當局每年接獲不足100名海外港人有關回港執業的查詢，而海外醫生在當地已有工作安排，相信修例初期「不會一下子有好多醫生衝回來」，預料會是雙位數，但估計由第二、三年起，人數會逐步上升。

目前醫學專科學院（醫專）轄下9個學院為海外醫生提供專科培訓，楊說當局於專科培訓「不設限制」，「只要（獲部門聘用的）同事想受訓，醫專接受他們的申請，部門及聯網會協助其成為專科醫生」，讓公營醫療有更多專科醫生。他舉例，目前需求熱切的專科如內科、急症科、兒科、家庭醫學科等，專科培訓名額「請完本地醫生都有剩」，「基本上再來多好多人，相信我們都可以吸納到」。

至於本地醫生擔心免試引入海外醫生後，專科培訓名額競爭更激烈，楊稱「如果好popular（受歡迎），本地同本地都『爭餐懵』，都有本地醫生入不到」，而名額多寡視乎服務量需求，若很多人想入婦產科，但生育率低，沒理由安排大量醫生接受該專科培訓，當局會確保獲正式註冊的醫生有工作。

指增培訓額令或部分專科更缺人

醫管局總行政經理（醫療職系）黃明欣補充，培訓名額每年都有上落，醫委會因應疫情取消執業試，回流醫生的供應減少，現有人手空缺未必「補得晒」，若開更多培訓名額，不排除醫生「湧去自由發揮」，或導致部分專科更缺人。她說，當局每年會優先招聘本地畢業或通過執業試並完成實習的醫生，並全年聘請海外醫生。

流失率改善 醫生人手增長「但需求太大」

醫管局前主席梁智鴻日前稱公院醫生多年來不斷流失，應先「止血」再「輸血」。被問到當局挽留人手措施是否不奏效，楊諦岡稱「止血、輸血這些好臨牀，我們集中討論人手」，他說醫生流失率由2018/19年度6.4%下跌至最新約4%；過去5年醫生正增長達700人，平均每年增加逾130人，「做到一些效果，但需求太大，仍需更加努力」。

對於移民潮有否影響醫管局服務，楊稱留意到近期多人討論移民，尤其有就讀初小或中學子女的家庭，但不掌握他們何時移民抑或安排子女海外升學，「今日政府開了這道門，如他們有志讀醫療，可讓他們日後回港幫忙」。

相關字詞﹕醫生註冊條例 醫護人手不足 醫管局 海外醫生

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