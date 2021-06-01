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港聞二

梁振英：港有獨特角色任務 平衡國際對華論述

【明報專訊】全國政協副主席、前特首梁振英昨日在一個論壇發表演說，稱中國作為全球發展最快的經濟體，各國投資者對中國市場非常感興趣。他認為「中國故事」並非也不應只關於政治議題，但西方政治家的「議題設定」令國際媒體只集中報道中國的政治議題。他說香港有獨特角色和任務，重新平衡國際上的中國議題，向國際社會展示中國全面的故事。

「中國故事」不應只限政治

梁振英昨出席由「香港再出發大聯盟」及「蜚聲文化」舉辦的論壇，以「香港在國家形象建構中的使命和角色」為題演講。他說過去一年到訪近20個內地城市，每次造訪都發現一些新機遇，有不同的經濟發展成就，但在國際媒體上難看到有關報道。他說，正當中國在經濟上不斷超前並開放更多機會給其他國家，國際媒體對於中國的報道只局限於政治，西方政治家的「議題設定」目標是轉移焦點，令人忽略自身國家政府的管治不善。他說中國一直面對打壓民主、人權和自由的失實指控，香港有獨特角色和任務，應在國際平台上說出關於中國的平衡論述，「必須道出真實的中國故事」。

出席同一論壇的恒隆地產董事長陳啟宗說，香港過去兩年面對的政治問題，是讓香港反思與中國關係的機會。他認為若香港不再繼續成為北京的「問題」，北京或會助重振香港經濟。對於本港土地問題，他認為是政治問題，因過去每逢推出土地政策，在立法會都遇到阻撓。他建議使用2%的郊野公園用地，當中一半發展基建，一半發展住宅。被問到會否支持傳聞有意參選特首的梁振英，他說最適合的人選將會勝出特首選舉。

曾鈺成：前任現任特首互轟沒好處

另外，立法會前主席曾鈺成近日接受網媒「灼見名家」訪問，他說現屆政府施政舉步維艱，有聲音渴望梁振英再次參選，梁近日連番批評政府的言論「很有分量」、不留餘地批評政府施政，但梁並非「普通市民」，認為兩任特首互相攻擊，對特區管治無好處，中央不樂見這局面。

相關字詞﹕香港再出發大聯盟 梁振英

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