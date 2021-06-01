啟德跑道隔音屏上建空中花園 波浪設計雙創舉

全長1.4公里 外形仿飛機

啟德機場跑道未來將發展商業及住宅區，中央位置已興建雙程雙線道路「承豐道」。負責工程的土拓署總工程師麥健明表示，因應環評要求，需在道路兩旁建半密封隔音屏障，為地盡其用及增綠化休憩空間，署方在隔音屏障上興建全長1.4公里、面積約兩公頃的空中花園，北面將連接未來的都會公園，南面則連接啟德旅遊中樞、啟德郵輪碼頭及啟德跑道公園。

呈不規則形 隔音板逐塊量度切割

土拓署高級工程師朱致康稱，工程團隊在設計隔音屏障時花了許多心思，包括不使用一般垂直式設計，首次採用波浪形設計及菱形結構建造，並使用過千塊淺藍色三角形透明隔音板，從高空俯望，冀予人「水流」的視覺效果。由於公園毗鄰維港，冀在日間呈現海天一色、開揚之感，晚間在配合燈光效果下，則期望呈現浪漫、醉人之感。園景平台底部兩側採取逐漸收窄設計，並加上白色鋁板，以模仿飛機機身及機翼的輪廓。

朱續說，在隔音屏障建空中花園涉更高技術要求，其中需用逾250條支柱支撐空中花園，而由於隔音屏障刻意營造不規則角度，故每塊隔音板需在地盤內量度及切割，花費時間較傳統隔音屏障多一半，但隔音效果不減。麥健明表示，暫未有其他隔音屏障興建空中花園的計劃，但若啟德空中花園受歡迎，不排除未來考慮在新界北等新發展區作同類設計。