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房協未補價房屋出租計劃 累計64宗租賃 租金中位數8000

【明報專訊】為促進單位流轉，房屋協會前年10月推出經改良的「未補價資助出售房屋出租計劃」，准許業主放租整個單位，截至今年4月底錄得64宗成交。房協檢討計劃時表示，該64宗個案中，月租中位數為8000元，其中最低金額一宗為500元，認為目前由業主與租戶自行議定租金的安排合適，毋須實行租金管制或向租戶提供租金津貼；又稱約80%受訪租戶認同計劃可改善生活環境。

稱未需租管或津貼租金 八成受訪租戶感生活改善

房協向立法會提交文件稱，截至4月底已批准約500個業主和約360個租戶的申請，64宗個案簽訂租約，全以整個單位出租，而非出租個別房間，認為「出租整個單位」更受業主及租戶歡迎，又稱網上觀察發現，少於10%業主以「個別睡房」出租模式放租，沒租戶尋找租住個別睡房。

房協稱，64宗個案每月租金介乎500至1.5萬元，中位數為8000元，單位面積介乎約210至650平方呎。據了解，其中月租500元的個案屬家屬之間的租賃。房協引述統計處資料稱，今年首季面積相若的私樓單位月租中位數為1.3萬元，計劃下的8000元月租中位數較市價低約40%。房協指出，計劃下的人均居住面積中位數為146平方呎，較劏房戶的中位數約71平方呎高。

64宗個案中，房協成功訪問35個租戶，約70%稱計劃下租金支出節省約4%至52%；餘下30%須繳付較以往高的租金，房協引述有關租戶稱是為享有更寬敞空間，認為計劃下租戶可負擔到租金水平，有關租金亦為業主接受，若擬定過多規限，其他有意參與計劃的業主或卻步，相信繼續由業主與租戶議定租金的安排更合適，亦毋須訂立最低居住面積。

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