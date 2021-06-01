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居屋揀樓首日沽93伙 啟翔苑佔68伙最多

【明報專訊】以市價六折推售的今期居屋，準買家昨日起陸續獲邀揀樓，首日售出93個單位，4個新屋苑均有成交，較上期首日銷情理想，當中以鑽石山啟翔苑最受歡迎，共售出68伙，佔售出總數逾七成。有退休者購入與其車牌號碼相同的啟翔苑高層單位，自言幸運；有公屋重建戶則購入重售的長沙灣凱德苑高層大單位，冀日後「三代同堂」。

4新屋苑有成交 銷情勝上期

4個新屋苑共推售7047伙，分別為啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，另95伙為重售的居屋單位，來自長沙灣凱樂苑、東涌裕泰苑、長沙灣凱德苑、馬鞍山錦暉苑、葵涌尚文苑、火炭旭禾苑及將軍澳雍明苑；單位售價介乎約116萬至約531萬元。

啟翔苑樓王不足一小時沽出

新居屋「樓王」為啟翔苑B座33樓8室，昨不足一小時便售出，單位實用面積502平方呎，售488.86萬元，同座向大單位同樣受歡迎，開始揀樓後兩小時，啟翔苑有20伙被揀中，當中13伙均來自B座高層8室。

房屋署早前稱，首日邀請約110名申請者到樂富房委會客務中心揀樓，昨共94人到場，售出93個單位，綠表、白表分別佔41及52人。4個新屋苑昨日均有成交，啟翔苑最受歡迎，已售68伙，其次為錦駿苑，售出7伙，彩禾苑及山麗苑分別售出5伙及4伙。反觀上期居屋揀樓首日只售出53伙，6個新屋苑中僅3個有成交。

公屋重建戶購大單位三代同堂

昨揀樓的主要是公屋重建戶，以及綠表、白表「家有長者」的申請人。白田邨重建戶黃女士揀樓後難掩興奮，她選購了重售的凱德苑高層一個450多萬元的單位，實用面積522平方呎。她說長子早前買入長沙灣凱樂苑，搬近兒子是她的心願，日後會與幼子、媳婦及孫兒三代同堂居住。

已退休的白表申請者李先生選購啟翔苑B座高層8室單位，他說一家六口現時租住深水埗300多方呎唐樓單位，月租約1萬元，收入不符申請公屋資格，又難以負擔買私樓，上期居屋同樣有申請，惟未抽中，對今次中籤感幸運，特意揀選了與其車牌號碼相同的單位。

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