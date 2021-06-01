六四如常洗國殤之柱重髹太古橋 港大學生會：毋忘歷史和血的教訓

「連結本土政治 以香港為本位」

港大學生會前晚於facebook專頁表示，32年前的6月4日，「中共出動軍隊到天安門和長安大街上掃射殘殺手無寸鐵者的畫面仍然歷歷在目」，學生為爭取自由、民主與廉潔的社會而走到天安門抗議，「換來的卻是極權血淋淋的屠殺」，而時至今天，港大學生會每年均會在六四自發洗刷國殤之柱及重髹太古橋，「銘記血的教訓和民主自由的可貴」。

港大學生會又表示，1997年，港大先賢無懼校方及警方阻撓，將國殤之柱豎立於校園內黃克競平台上，以作警世；烙印於港大太古橋的「冷血屠城烈士英魂不朽 誓殲豺狼民主星火不滅」二十字，除了表達對當年政權屠殺的強烈憤慨外，亦代表港大學生對民主自由的追求，以及對極權暴虐的永恆警惕。

其餘七大學生會未提悼念活動

至於其餘7間資助大學，據其學生會回覆查詢及各學生會專頁，暫未有學生會表示會於六四當日舉行悼念活動。