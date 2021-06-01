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六四集會不獲批 林鄭：尊重警決策 田飛龍：「結束一黨專政」涉顛覆 支聯會拒刪可取締

【明報專訊】本周五為六四事件32周年，支聯會維園燭光集會再遭警方拒絕。特首林鄭月娥昨日稱，目前限聚令仍以4人為上限，公眾集會及遊行上訴委員會亦肯定警方決定，故不會再評論；她亦未透露會否調查支聯會有否涉違國安法。有「護法」之稱的全國港澳研究會理事田飛龍昨再在報章撰文，稱支聯會「結束一黨專政」綱領涉顛覆，建議保安局可要求刪除綱領，若支聯會拒絕則將之取締。

支聯會五大綱領包括「結束一黨專政」，近日多名建制派人士稱涉違反《港區國安法》顛覆國家政權罪，惟政府一直未正面回應。全國人大常委譚耀宗昨稱，一直認為「結束一黨專政」口號有問題，若背後有意圖推翻中共、中國或顛覆，「這些不可以」，「如結合背後有些人的政治目的，問題更嚴重」，又稱現時中國是共產黨領導下「多黨合作制」，《憲法》列明共產黨領導中國，「共產黨與國家的關係非常密切」。

違國安法否 林鄭：不能抽空判斷

六四集會因疫情而不獲批，早前維園卻可舉辦花市，林鄭月娥昨在記者會上被問到理據何在，她說警務處已作決定，上訴委員會亦肯定警方決定，「所以我在這不會再評論，完全尊重決策、法定程序」。對於若市民六四當晚自發在維園和平悼念會否違法，以及政府會否調查支聯會有否涉違國安法，她說「依法辦事」，不能抽空判斷每個行為、說話是否犯法。

田飛龍在《星島日報》撰文，稱「結束一黨專政」屬「顛覆綱領」，共產黨在2018年修憲已確立其「國體核心」規範地位，有關綱領不能兼容於國安法秩序，必須調整或刪改。他稱保安局應按港區國安法規範，對支聯會提出法律處理方案，通知其刪除「顛覆綱領」等，若支聯會不更正，可研究按類似對「香港民族黨」的取締及執法方式，對支聯會社團資格作法律處理。

蔡耀昌質疑田法律分析不嚴謹

支聯會秘書蔡耀昌稱，田飛龍已非首度提出有關說法，但其推論、法律分析「似乎不太嚴謹」，亦不清楚其代表性，「希望他嚴謹點，作為法律學者，講的話（應）有清晰法律依據及分析」。此外，近月支聯會有成員團體退出，蔡耀昌稱只屬「非常少數」，對運作無影響。

相關字詞﹕結束一黨專政 特首林鄭月娥 六四事件 支聯會 六四 港區國安法

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