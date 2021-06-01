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當年領袖Clubhouse聚首 晚晚述八九

【明報專訊】為紀念六四事件32周年，八九學生領袖周鋒鎖與一眾八九民運親歷者，一道在純語音聊天手機程式Clubhouse開設八九主題聊天室，每晚開講，以當年今日的歷史為主線，啟發聽眾交流個人八九經歷。

周鋒鎖開設八九主題聊天室的想法，從2月初Clubhouse在內地受熱捧時開始醞釀。那時他剛註冊上線，就被邀請進入多個六四主題房間。他向本報記者談及當時情形時，語氣仍難掩興奮，「感覺大陸能上網的人、能接受這些的，（對六四）非常感興趣，反應也很熱烈。當時（房間）都擠滿了人」。有媒體當時報道，一些六四房間人數達到Clubhouse房間上限的5000。

互補當日經歷 「很像在天安門」

「這種感受其實很像（在）天安門廣場。」周鋒鎖說，「極權下人們無法取得真實的互動，這時候有這樣一種機會，太珍貴了！」但Clubhouse被內地封禁後，周鋒鎖決定，「今年（六四前）要每天談」。

1989年4月15日，中共前總書記胡耀邦病逝，北京大學等多所高校校園內貼出悼念胡耀邦的大字報。今年的這一天，「1989年的今天，你在哪裏？經歷了什麼？」主題聊天室開播。常駐主持團隊成員包括周鋒鎖、封從德、六四歷史資深研究者吳仁華及多名海外民運人士，王丹、吾爾開希、王超華、張伯笠等八九學生領袖，作家鄭義、胡平等人也被陸續邀請，作為主講嘉賓參與討論。

每晚談4小時 義工助整理歷史

主持團隊起初沒有具體的內容規劃，打算先堅持講，後來才分主題，每天的討論主要圍繞1989年當天發生的重大事件，如天安門絕食、戒嚴、學生與政府對話，台灣、香港對民運的支持等。團隊後來有志願者加入，幫手整理「當年今日」大事記，開場先帶聽眾回顧歷史，再引導嘉賓和聽眾討論，每晚討論近4小時之久。

即便每年都紀念六四，但當年運動中的某些事情，在這些學運領袖中仍留下許多疑團，也對各自不同視角和經歷充滿好奇。在聊天室分享時，他們嘗試印證或澄清某些事實與觀點，並不時打斷對方論述來提問，互補事件細節。他們常在他人發言後表示，「這點說得非常好，非常重要」、「這跟我的記憶也脗合」。漸漸地愈來愈多普通聽眾開始參與講述，周鋒鎖感到，相比用文字爭辯，人們用語音討論時往往「更溫和、複雜一些」，傾向於尋找共識。

漸多聽眾參與講述 傾向尋共識

周鋒鎖在Clubhouse還註冊了「八九六四」頻道（club），目前已有逾2.7萬追蹤者。他表示，若平台明年仍被廣泛使用，希望繼續這樣討論和紀念六四。他稱今年是第一年做，新鮮感很重要，未來最大挑戰是平台在內地被禁，難有新的內地民眾加入。若參與者陳舊，內容就難有新意。但他又認為，因中國處於巨變中，可討論的話題仍不少。

（32周年 六四不一樣）

相關字詞﹕吳仁華 封從德 吾爾開希 王丹 胡耀邦 八九民運 六四事件 周鋒鎖

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