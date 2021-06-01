港聞

港聞二

「香港已經做得夠好」

【明報專訊】香港延續30多年的六四維園燭光集會今年將消失，八九民運學生領袖周鋒鎖稱這代表「香港的自由徹底的淪陷」，為香港感到悲哀。回顧過去30多年，他說香港已做到夠好，現時局勢下仍堅持紀念、維護六四記憶非常可貴。作為對香港多年支持中國民主運動的回報，他運營的人權機構，今年也幫助了不少流亡港人在美國安頓。

維園集會遭禁 「自由徹底淪陷」

香港警方5月27日正式發出反對支聯會舉行六四遊行及燭光集會通知書，兩日後支聯會的上訴亦被駁回。在此之前，周鋒鎖接受本報訪問時已感到往年規模的燭光集會恐難再現，如果真的走到這一步，「不光是對於我們『八九一代』是悲哀的事。從另一方面，這也代表香港的自由徹底的淪陷，的確是為香港的悲哀」。

周鋒鎖過往多次訪港，2019年七一前夕，周鋒鎖曾從美國赴港希望參加當年遊行，但在香港機場遭拒絕入境，警方強行遣返時令他的頸和手腕受傷。周封鎖在2014年雨傘運動期間也曾赴港，在金鐘佔領區紮營7天，與示威者徹夜交流。2013年，周鋒鎖亦兩度來港，並參觀香港的六四紀念館。

他表示，如今香港「淪陷」的速度「超出所有人的預期」，但回顧過往，「香港已經做得夠好的了」。他說香港和內地面臨同一專制政權、同一挑戰，都需要靠自己爭取民主，「這是一個很艱難的過程」。

（32周年 六四不一樣）

相關字詞﹕周鋒鎖 六四遊行 八九民運 維園燭光

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