「香港已經做得夠好」

維園集會遭禁 「自由徹底淪陷」

香港警方5月27日正式發出反對支聯會舉行六四遊行及燭光集會通知書，兩日後支聯會的上訴亦被駁回。在此之前，周鋒鎖接受本報訪問時已感到往年規模的燭光集會恐難再現，如果真的走到這一步，「不光是對於我們『八九一代』是悲哀的事。從另一方面，這也代表香港的自由徹底的淪陷，的確是為香港的悲哀」。

周鋒鎖過往多次訪港，2019年七一前夕，周鋒鎖曾從美國赴港希望參加當年遊行，但在香港機場遭拒絕入境，警方強行遣返時令他的頸和手腕受傷。周封鎖在2014年雨傘運動期間也曾赴港，在金鐘佔領區紮營7天，與示威者徹夜交流。2013年，周鋒鎖亦兩度來港，並參觀香港的六四紀念館。

他表示，如今香港「淪陷」的速度「超出所有人的預期」，但回顧過往，「香港已經做得夠好的了」。他說香港和內地面臨同一專制政權、同一挑戰，都需要靠自己爭取民主，「這是一個很艱難的過程」。

（32周年 六四不一樣）