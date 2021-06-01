假簽名扮供應商 電郵騙7600萬

警方公布，今年首季電郵騙案有145宗，涉款4.8億元，當中86.2%是商業電郵騙案，其餘是個人電郵騙案。今年最大騙案涉及980萬美元（約7606萬港元），騙徒去年10月底至今年1月期間，假裝是一間上海汽車零件製造商墨西哥分公司的美國零件供應商，要求該分公司將貨款存入「較低匯率」的香港銀行戶口。騙徒數次假冒供應商副總裁簽名，訛稱銀行戶口為真，更假冒副總裁致電分公司要求付款，最終公司分7次匯款980萬美元。

首季145電郵騙案 涉4.8億

網罪科網絡安全組總督察葉卓譽相信，騙徒早前用釣魚電郵入侵其中一方系統，盜取交易資料，故能假冒副總裁簽名，但該案暫未有人被捕。他續說，此類案件調查十分困難，騙徒在港開設空殼公司操控傀儡戶口，但公司董事並非身處香港，很多時騙款已轉至外地或轉為支付其他貨款。

另外，警方與46間公司合作演習釣魚電郵，共1388名員工參與。結果顯示12%人開啟釣魚電郵的連結或附件，七成公司至少一名員工「中招」；34%人點擊雲端文件分享、26%點擊疫苗接種計劃、22%點擊稅務退還電郵。警方提醒公眾打開電郵時留意域名及IP地址，若有懷疑切勿按入連結或附件。

疫下多遠端工作 黑客攻擊飈241%

卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）港澳區域經理張國保提醒，疫情下在家工作有網絡安全風險，員工家中電腦以遠端桌面協定連接公司伺服器，黑客或趁機破解密碼入侵，去年全球用戶首11月錄得33億次攻擊，較前年同期增長達241%，形容十分誇張。