港聞

港聞二

假簽名扮供應商 電郵騙7600萬

【明報專訊】警方公布今年首季電郵騙案錄得145宗，涉款4.8億元，分別較去年同期跌37%及44%，最大騙案為上海汽車零件分公司收到假冒美國供應商的電郵，騙徒更假冒供應商副總裁簽名，分公司不虞有詐，將980萬美元（約7606萬港元）貨款存入騙徒的香港銀行戶口。

警方公布，今年首季電郵騙案有145宗，涉款4.8億元，當中86.2%是商業電郵騙案，其餘是個人電郵騙案。今年最大騙案涉及980萬美元（約7606萬港元），騙徒去年10月底至今年1月期間，假裝是一間上海汽車零件製造商墨西哥分公司的美國零件供應商，要求該分公司將貨款存入「較低匯率」的香港銀行戶口。騙徒數次假冒供應商副總裁簽名，訛稱銀行戶口為真，更假冒副總裁致電分公司要求付款，最終公司分7次匯款980萬美元。

首季145電郵騙案 涉4.8億

網罪科網絡安全組總督察葉卓譽相信，騙徒早前用釣魚電郵入侵其中一方系統，盜取交易資料，故能假冒副總裁簽名，但該案暫未有人被捕。他續說，此類案件調查十分困難，騙徒在港開設空殼公司操控傀儡戶口，但公司董事並非身處香港，很多時騙款已轉至外地或轉為支付其他貨款。

另外，警方與46間公司合作演習釣魚電郵，共1388名員工參與。結果顯示12%人開啟釣魚電郵的連結或附件，七成公司至少一名員工「中招」；34%人點擊雲端文件分享、26%點擊疫苗接種計劃、22%點擊稅務退還電郵。警方提醒公眾打開電郵時留意域名及IP地址，若有懷疑切勿按入連結或附件。

疫下多遠端工作 黑客攻擊飈241%

卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）港澳區域經理張國保提醒，疫情下在家工作有網絡安全風險，員工家中電腦以遠端桌面協定連接公司伺服器，黑客或趁機破解密碼入侵，去年全球用戶首11月錄得33億次攻擊，較前年同期增長達241%，形容十分誇張。

相關字詞﹕釣魚電郵 葉卓譽 網罪科 電郵騙案 警方

上 / 下一篇新聞

35+案辯方促先釐清控罪元素被拒 官：無權處理 控方申轉介高院審
35+案辯方促先釐清控罪元素被拒 官：無權處理 控方申轉介高院審
被告尋親友身影 庭外逾百人候旁聽
被告尋親友身影 庭外逾百人候旁聽
兩學生涉藏炸藥 老師：首被告稱「攞番嚟玩」
兩學生涉藏炸藥 老師：首被告稱「攞番嚟玩」
首被告以合法目的抗辯 次被告稱原欲物歸原主
首被告以合法目的抗辯 次被告稱原欲物歸原主
9‧29衝突3男控暴動 一人被指擲磚
9‧29衝突3男控暴動 一人被指擲磚
阻差判社服令 清潔工上訴駁回
阻差判社服令 清潔工上訴駁回
入霸王油揭空頭支票買車騙案 6人被捕 共呃13二手車
入霸王油揭空頭支票買車騙案 6人被捕 共呃13二手車
退休水警遭斬 刀煞口罩遮車牌不果就逮
退休水警遭斬 刀煞口罩遮車牌不果就逮
周鋒鎖：中國未民主 六四永不老 「從香港抗爭者看見自己當年身影」
周鋒鎖：中國未民主 六四永不老 「從香港抗爭者看見自己當年身影」
「香港已經做得夠好」
「香港已經做得夠好」
當年領袖Clubhouse聚首 晚晚述八九
當年領袖Clubhouse聚首 晚晚述八九
官媒：網民稱 Clubhouse 政治討論「單向」
官媒：網民稱 Clubhouse 政治討論「單向」
六四集會不獲批 林鄭：尊重警決策 田飛龍：「結束一黨專政」涉顛覆 支聯會拒刪可取締
六四集會不獲批 林鄭：尊重警決策 田飛龍：「結束一黨專政」涉顛覆 支聯會拒刪可取締
六四如常洗國殤之柱重髹太古橋 港大學生會：毋忘歷史和血的教訓
六四如常洗國殤之柱重髹太古橋 港大學生會：毋忘歷史和血的教訓
居屋揀樓首日沽93伙 啟翔苑佔68伙最多
居屋揀樓首日沽93伙 啟翔苑佔68伙最多
房協未補價房屋出租計劃 累計64宗租賃 租金中位數8000
房協未補價房屋出租計劃 累計64宗租賃 租金中位數8000
啟德跑道隔音屏上建空中花園 波浪設計雙創舉
啟德跑道隔音屏上建空中花園 波浪設計雙創舉
梁振英：港有獨特角色任務 平衡國際對華論述
梁振英：港有獨特角色任務 平衡國際對華論述
稱內科、兒科、急症科需求殷 醫局：再多醫生回流都能吸
稱內科、兒科、急症科需求殷 醫局：再多醫生回流都能吸
受訓回流醫生：每半年須「交功課」 記錄臨牀完成量
受訓回流醫生：每半年須「交功課」 記錄臨牀完成量
料醫委會將訂評核框架 醫局會配合
料醫委會將訂評核框架 醫局會配合
深井虐畜覆核押後裁 律政司：無責交代不控
深井虐畜覆核押後裁 律政司：無責交代不控
私家車失控越線捱校巴撞 共14傷
私家車失控越線捱校巴撞 共14傷
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】選委登記表要簽聲明反公投港獨
【Emily】選委登記表要簽聲明反公投港獨
【Emily】北區鄉村設賣菜機 羅庭德常幫襯
【Emily】北區鄉村設賣菜機 羅庭德常幫襯
【Emily】工聯會課程 390蚊學中共百年黨史 陸頌雄話唱K班菠蘿包班受歡迎
【Emily】工聯會課程 390蚊學中共百年黨史 陸頌雄話唱K班菠蘿包班受歡迎
【Emily】電子消費券帶挈 八達通商業客「零的突破」
【Emily】電子消費券帶挈 八達通商業客「零的突破」
【Emily】立會唞暑4周 8‧18就復會
【Emily】立會唞暑4周 8‧18就復會
【Emily】陳韜文獲國際中華傳播學會終身成就獎
【Emily】陳韜文獲國際中華傳播學會終身成就獎