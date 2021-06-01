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退休水警遭斬 刀煞口罩遮車牌不果就逮

【明報專訊】上周六（29日）一名退休水警在八鄉村屋寓所外被4名黑衣人以牛肉刀及木棍襲擊，身體多處受傷，經手術後留醫。警方表示，施襲者逃走時乘坐的車，車牌曾以口罩遮蓋，惟高速行駛下甩掉，警方憑車牌資料破案，拘捕3人。

63歲趙姓退休水警，上周六下午2時在居住的八鄉上輋村村屋外散步時，突然有灰色七人車駛至，4名約25至35歲、戴帽及口罩黑衣男子跳下車，其中一人持牛肉刀，另外3人持木棍，向該退休水警施襲約30秒，其後返回七人車逃走。退休水警身體多處受傷，包括頭部及四肢均有不同程度傷勢，送院搶救，手術後情况穩定，仍然留院。

拘3人1在逃 消息：事主妻與村民時爭執

元朗警區總督察（刑事）歐陽德稱，涉案七人車前後車牌皆以口罩遮蓋，惟高速行駛下甩掉，警方翻查閉路電視，掌握車牌號碼。警方當晚在沙田起回該輛失車，翌日凌晨在沙田及將軍澳拘捕3人，年齡36至52歲，報稱無業及技工，全部有黑社會背景。經初步調查，被捕者分別為案中主腦、司機及車主，被通宵扣查。警方仍在調查行兇動機，並追查在逃一人。據了解，事主和妻子居於上輋村村屋，其妻與不少村民就不同村務時有爭執，亦曾向不同政府部門投訴其他村民。

案件列傷人，警方呼籲如目睹案件發生經過或就案件有任何資料提供，請致電3661 4641與元朗警區重案組第一隊警員聯絡。

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