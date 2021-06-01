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入霸王油揭空頭支票買車騙案 6人被捕 共呃13二手車

【明報專訊】有詐騙集團以他人身分證及空頭支票，網購10名車主共13輛二手車，其後轉售其中3輛並駕駛其餘車輛於全港各區游走，更多次「入霸王油」及「泊霸王車」，涉款逾58萬元。警方經調查後拘捕6名男女，其中一對男女已落案起訴。

元朗區助理指揮官（刑事）歐陽肇剛表示，警方5月2至26日接獲多宗於全港各區發生的「入霸王油」及「泊霸王車」報案，警方根據車牌資料聯絡到部分車主，惟該批車主均表示較早前已轉售座駕。

轉售3車獲利 其餘照駕「泊霸王車」

警方據該批車主提供資料，發現有詐騙集團4月起經網上平台及二手車軟件聯絡車主，該集團以他人身分證及空頭支票交易，於轉帳前取走車匙及牌簿等汽車文件，當車主發現支票「彈票」後，該買家已失去聯絡。

據了解，該集團涉及最少10宗相關騙案，共騙走13輛私家車，價值達58萬元，其中有騙徒把3輛失車轉售獲利約3萬元，其他未賣出的私家車則由騙徒繼續駕駛，並且多次「入霸王油」及「泊霸王車」。據悉，騙徒駕車入油後，未付款便會撞開欄杆絕塵而去，平日泊車離開停車場時則會尾隨前車車尾衝閘離開，涉款約5000元。

起回10車 4男有黑幫背景

警方經調查後，上周五（28日）在天水圍埋伏，拘捕一對前往取回一輛失車的情侶主腦，另於全港各區再拘捕涉案3男1女，行動中檢獲大量支票、車輛文件及小量毒品，並起回其中10輛失車。被捕6人涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙、盜竊、不付款而離去及藏毒。

被捕4男2女（21至38歲）報稱無業、廚師及侍應，4名男子均有黑幫背景。警方已落案起訴暫控其中一對男女以欺騙手段取得財產，其餘4名男女則仍被扣查。警方呼籲未報案的同類案件受害人致電3661 4643與調查人員聯絡。

相關字詞﹕詐騙 詐騙集團

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