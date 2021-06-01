阻差判社服令 清潔工上訴駁回

上訴方指或意外 官：冇呢個推論

被告何永隆（49歲）被控於去年8月5日在深水埗欽州街及長沙灣道交界，阻礙執行職務的警長馮耀彤。上訴方稱，當時被告只是打算回家，只是到案發地點時，警長與同袍剛巧散落地向他的方向行前，欲截查灰衣少年，因此被告未必知道警方正執行職務；而且該處附近有一個安全島，被告看到警方上前，他欲走到該安全島時，混亂中誤碰警長。

潘官聞畢反駁，警方上前「唔係執行職務，唔通為咗嗌交呀？」，並質疑被告的行徑匪夷所思，「有幾多人會行路唔帶眼到撞到一個著住制服警員嘅心口？除非視力有問題，一係就智力有問題」，而且常理碰到他人應是「彈開，跟住講對唔住」，被告卻仍在警長前左右移動及大叫。對於意外之說，潘官說「冇呀冇呢個推論呀，佢（上訴人）冇作供呀，唔需要同佢imagine（想像）」。

【案件編號：HCMA 167/20】

（反修例風暴）