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9‧29衝突3男控暴動 一人被指擲磚

【明報專訊】前年9月29日的「全球反極權遊行」，近百人在金鐘一帶被捕，同被控暴動罪，其中3男昨日在區域法院否認暴動罪受審。控方開案陳辭稱，當日有約500名示威者在政府總部外一帶聚集，警方目擊其中一名被告向警員擲磚，另有一人被拍到在地上拾起雨傘。

控方申飛虎警匿名令獲批

3名被告依次為無業莫震宇（33歲）、學生楊樂謙（20歲）及電腦技術員李其浚（22歲），同被控於2019年9月29日在金鐘夏愨道政總外一帶連同其他人參與暴動。另控方為拘捕次被告、為飛虎隊隊員的警署警長申請匿名令獲批。

控方開案陳辭稱，前年9月29日下午約1時，有2萬名示威者在銅鑼灣崇光百貨外聚集，等候出發遊行至政總，人群不理警方警告該遊行是未獲授權，沿軒尼詩道及金鐘道向政總推進。至3時45分，200至300名黑衣示威者在政總外的夏愨道堵路，佔據夏愨道東西行車線及行車天橋。

控方：另一被告被拍到拾傘

陳辭續稱，直至下午近4時半，包括3名被告在內的約500名示威者在添華道、近政總的行人路、夏愨道的行車道及行車天橋聚集，向政總投擲汽油彈、磚頭及石頭等，警方多次舉旗警告不果後，曾向夏愨道發射催淚彈及藍色水炮。

部署在政總內的警方最終於近5時衝出夏愨道驅散，示威者四散。有警員在夏愨道西行線看到莫震宇向警員擲磚，及後將他拘捕；楊樂謙及李其浚則在逃向海富中心時被捕；另李其浚被警方拍到曾在地上拾起一把傘。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 969/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 政府總部 夏愨道 暴動 金鐘 全球反極權 反修例運動

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