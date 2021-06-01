兩學生涉藏炸藥 老師：首被告稱「攞番嚟玩」

首被告黎文光（案發時19歲）和次被告趙旭（案發時17歲）同被控一項管有爆炸品罪。首被告另被控各一項管有爆炸品罪及無牌管有彈藥罪。控方開案陳辭稱，事發在前年11月27日，首被告和次被告分別讀中六和中四。化學老師張善恩早上等候學生排隊時，首被告走向張身旁，透露帶了「幾好玩」的化學品回校；至中午，張擔心涉事化學品有危險，要求首被告交出。首被告取出一個錫紙包，承認內有TATP。

同日午會，張看見次被告拿着外形相似的錫紙包，次被告聲稱是茶葉。次被告又向訓導主任梁伯安表示，錫紙包內有「玩的東西」，「加水落去變凍，好得意」。校內閉路電視片段顯示，首被告在午會前將一個錫紙包交予次被告。

次被告警誡下稱從首被告獲TATP

不久，校長蔡子良將兩被告帶到校長室查問，首被告自言曾在家中測試涉案TATP，「用火燒後只有『啪』一聲」。校方認為事態嚴重，決定聯絡警方。警誡下，次被告稱由首被告手上取得TATP，「我唔想要，所以擺喺手」。根據警方炸彈處理專家的意見，涉案TATP粉末極為敏感和危險，一旦引爆會輕微燒傷或損害人體。

控方先傳召化學老師張善恩作供，張憶述首被告曾稱將錫紙包「攞番嚟玩」，但校方不容許學生攜帶化學品，所以沒收。張說，後來發現次被告的錫紙包有可疑，次被告「笑笑口」回答是茶葉，張遂回應「唔好扮嘢，未必係茶葉」。張形容次被告性格較偏激和「火爆」，但在校內操行無問題。

訓導主任梁伯安透過書面供辭表示，首被告在輔導室被警員查問時，承認事發約兩星期前在旺角警署附近買飲料，其間從戴口罩的黑衣男取得涉案錫紙包，對方形容該化學品「好好玩」。

校長：與校董會商討後聯絡警方

校長蔡子良供稱，當日在校長室與兩被告面談時，首被告支吾以對，次被告低頭不語。蔡曾向首被告嚴厲表明，涉事爆炸品會危及師生安全，首被告變得情緒激動。蔡稱與校董會商討後，決定將事件告知警察公共關係科的聯絡主任。聆訊今續。

【案件編號：DCCC343/20】

（反修例風暴）