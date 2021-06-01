35+案辯方促先釐清控罪元素被拒 官：無權處理 控方申轉介高院審

明報記者

代表控方的高級檢控官羅天瑋昨日申請將案件轉介至高等法院審理，以及安排於7月8日進行提訊日程序。

戴耀廷大狀：至今未有調查進度資料

代表戴耀廷的大律師張耀良表示，他不反對控方的申請，惟控方至今未有提供涉調查進度的資料，認為法庭應給予辯方足夠時間考慮。總裁判官蘇惠德回應，根據《裁判官條例》，控方須於提訊日不少於7天前，向被告提供申訴書和進一步證據等。

袁嘉蔚大狀：影響決定認罪否

代表袁嘉蔚的資深大律師祁志同樣表示，此案涉及新控罪，目前未有足夠指引，更涉及「串謀」和國安法罪行等複雜法律概念，認為控方應先釐清控罪元素，讓被告索取法律意見，以及決定會否認罪，「被告起碼要知道控方依賴什麼元素指證你，否則他不能答辯」，形容有關情况涉及公平審訊問題。

蘇官回應稱，《裁判官條例》本身對提訊日的日期有規限，又認為控辯雙方應在高等法院原訟庭討論控罪所涉的元素。祁志指出，被告於提訊日決定是否認罪，將影響其刑期扣減，質疑被告面對如此安排，「究竟如何知道自己應否認罪？」蘇官則回應道，辯方可參考控罪要項。

代表岑子杰、梁國雄和岑敖暉的大律師黃宇逸則表示，希望控方提供三方面的資訊，包括審訊是否公開、是否有陪審團參與，以及釐清被告的角色屬國安法第22條中的「首要分子」、「積極參加」，還是「其他參加」，形容《基本法》第39條亦訂明法律必須清楚明確，上述資訊與控罪的最高刑期有關，將會影響被告的答辯決定。

黃宇逸要求交代有否陪審團

蘇官最終因自己沒權處理有關申請而拒絕，下令辯方於7月5日前通知，會否要求進行初級偵訊的程序。如辯方需更多時間處理答辯意向，可再寫信向法庭申請。

袁嘉蔚申保釋被拒

25被告棄申保釋

另外，被告之一袁嘉蔚昨再向法庭申請保釋，蘇官聽畢雙方陳辭後拒絕申請。另有25名被告表明放棄申請保釋，繼續還押，有10名被告則於今明兩日申請保釋。

【案件編號：WKCC813/21】

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