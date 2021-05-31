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【Emily】憂家人失經濟支柱 阿尹掉男兒淚

【明報專訊】民主派47人因組織、參加初選被控串謀顛覆國家政權，案件今日再提堂，當中36人已還押3個月。

民主黨尹兆堅除咗初選案，仲背負多項控罪，佢嘅fb小編噚日上載帖文，話民主派「10．1遊行案」判刑影響阿尹對自己案件嘅心情，雖然認為追求民主要付出代價，但作為家庭支柱嘅佢頓失收入，最擔憂家人仔女經濟情况，亦對太太、仔女終日為自己奔波感心痛，講完更流下男兒淚。

初選案被捕者之一、民協何啟明早前獲准保釋，雖然今日要再上庭，但佢工作依舊，噚日帶街坊去旅行，包括探小灣鱷貝貝、食米芝蓮餐廳，仲去埋香港文化博物館。

劉頴匡估中車仔趁佢坐監先封冠

英超球隊車路士噚日喺歐聯封王，前民間集會團隊發言人劉頴匡係車路士球迷，佢女友Emilia話劉頴匡相當興奮，又話劉較早前已自嘲，「話車仔會唔會趁佢坐監就攞冠軍，點知開口中」。Emilia話，雖然唔期望劉頴匡4年、8年後出得到嚟，但希望下次車路士再入到決賽，佢可以喺外面同大家一齊觀戰。

監房酷熱 仁哥漸適應

此外，民主黨何俊仁上周因為10．1遊行案入獄，監房酷熱令佢感到辛苦。黨友李永達噚日去探佢，形容仁哥瘦咗啲，但精神ok，頭幾晚太熱難入睡，𠵱家已適應，晚上11、12點瞓到凌晨4點，醒咗抹吓身再瞓多兩個鐘，仲話知道47人案今日再上庭，希望手足撐住。

相關字詞﹕民主派初選案 35+大搜捕 劉頴匡 10.1遊行 顛覆國家政權 串謀顛覆國家政權 尹兆堅 民主派

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