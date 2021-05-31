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港聞二

社交媒體賣廣告 六成收入作宣傳

【明報專訊】陳子敬10多年前畢業於香港科技大學，取得工商管理學位。他曾在銀行工作，負責中小企貸款業務。隨後自行開設小型會計師樓，其間再萌生創辦AutoMate的念頭。

他表示，根據觀察，台灣有一個同類手機App，中國內地則有一個同類網站，但內地網站的合作車房不多，公開收費的服務亦較少。至於新加坡，有一個提供汽車服務資訊的手機App，但沒有預約及付款功能。相比之下，AutoMate的功能算比較全面。

去年中，該公司已融資一次。稍後時間或會再融資，以便明年初開拓新加坡市場。新加坡市場的特點是面積比香港細小，卻有約60萬輛私家車，數目跟香港差不多。現時，公司主要收入除了佣金，還包括廣告等宣傳活動收入，例如為某加油站派發加油券。至於宣傳開支，主要是在Google、facebook、Instagram上賣廣告，佔其收入的六成至七成。

鍍膜達人：兩三成新客來自平台

「鍍膜達人」負責人表示，該公司提供鍍膜、維修、洗車等服務。在AutoMate 2019年開業不久就加入了。只要是不涉及零件的服務，都在平台上公開收費。本身亦開設網站和fb專頁，以及在fb上賣廣告，請人在店舖附近派傳單等。以新顧客來說，七成至八成來自公司的宣傳、舊客轉介及walk-in，兩成至三成來自AutoMate。

他認為，和AutoMate合作的好處是，可以帶來其他地區的顧客。至於AutoMate在App上代為收款的數期，與一般信用卡服務差不多，認為可以接受。

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