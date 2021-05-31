港聞

港聞二

33MiC認可方案 32內地製

【明報專訊】據屋宇署網頁，現獲預先認可的組裝合成建築法清單中，有33個已獲認可組件方案，當中只有俊和發展集團的組件方案於馬來西亞廠房製造，其餘全是內地廠房生產。有工程師預料，日後MiC建築醫院組件要由內地製造，香港負責上游設計、裝嵌、品質控制及管理。

屋宇署清單列明各組件方案的擬定用途及建築物高度，其中俊和在馬來西亞製造的住用組件可建高度最高，可達129.8米，即最多39層，組件方案包括開放式及一房單位。清單內其他獲預先認可的組件方案，建造廠房大部分位於廣東省，如江門、佛山、肇慶、惠州等，也有來自江蘇省、上海的廠房，大部分組件用途是住宅用。

有工程界人士估計，未來本港醫院重建及擴建都可能要用MiC，如瑪嘉烈醫院、瑪麗醫院、聖母醫院及屯門醫院重建項目等，預料有關組件都由內地製，香港負責上游的設計、裝嵌、品質控制及管理。

倪學仁：運輸問題 組件不可太大

資深工程師倪學仁稱，製造MiC組件所需廠房面積大，香港不太可能做到，但在內地製造亦要處理來港的運輸問題。他稱水路最便宜，但由碼頭運送到地盤需預早規劃路線，組件亦不能太大，「可能在路上轉不到彎」，亦要考慮碼頭和地盤是否有空間吊放組件，若組件太大而要「斬件」運到本港，則需花更多時間及工人在現場裝嵌。

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