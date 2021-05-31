警隊博物館翻新 未擬增反修例元素

不少市民昨趁閉館前最後一天前往警隊博物館，愛好收集徽章的吳先生指出，館內展出遠自1910年代喬治五世時期的警隊徽章，市面難尋，擔心翻新後未必會展示如此多殖民時期徽章，尤其是有皇冠標記的物品，「香港變化好大，好多以前嘅嘢都唔想再提、唔想再講」。

不刪六七展品 殖民時期「有取捨」

館內八成展品屬殖民時期，林穎聰說大部分展品經揀選後會按時序展出，又稱殖民時期是警隊歷史一部分，博物館翻新後「無可能話無咗」，但亦要取捨，每個時代揀選特別的館藏展示。館長鄭俊德稱若將過往切斷抽離，就不符歷史的延續性。

館內較獨特的展品，包括六七暴動期間時任警務處長發出的「腦筋勝於槍彈及暴力」通告和宣揚「三民主義」的右派文宣。鄭俊德說，六七暴動是上世紀60年代獨特的歷史，加上館內有關六七暴動的展品，數目是全港數一數二，較歷史博物館更多，翻新後會重新展示，不會刪減。

另外，博物館將增設嚴重罪案展覽廳，以短片介紹嚴重案件破案過程，如轟動一時的搶劫、兇殺、商業罪案；至於反修例相關案件，林穎聰稱涉及近一兩年發生的事，需待案件完結，亦需時沉澱才能展示，未打算打入展覽，但有考慮加入佔中相關元素。

翻新後的警隊博物館，將增加虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）等元素，亦會將歷史照片改以電子方式展示，騰出空間展出更多館藏，例如過百年前香港實施宵禁令時的「行街紙」。