警隊博物館翻新 未擬增反修例元素

【明報專訊】位於山頂甘道的警隊博物館今起閉館翻新，明年3月重開。館內八成展品屬殖民時期，翻新後會否「去殖」令人關注。館長鄭俊德表明，警隊在香港回歸前已有逾150年歷史，不可能切斷時空，又說不會刪減館內有關六七暴動的展品。博物館日後增設嚴重罪案展覽廳，負責翻新的警察學院研究中心主管林穎聰透露，未有打算加入反修例相關元素，因仍需時沉澱。
不少市民昨趁閉館前最後一天前往警隊博物館，愛好收集徽章的吳先生指出，館內展出遠自1910年代喬治五世時期的警隊徽章，市面難尋，擔心翻新後未必會展示如此多殖民時期徽章，尤其是有皇冠標記的物品，「香港變化好大，好多以前嘅嘢都唔想再提、唔想再講」。
不刪六七展品 殖民時期「有取捨」
館內八成展品屬殖民時期，林穎聰說大部分展品經揀選後會按時序展出，又稱殖民時期是警隊歷史一部分，博物館翻新後「無可能話無咗」，但亦要取捨，每個時代揀選特別的館藏展示。館長鄭俊德稱若將過往切斷抽離，就不符歷史的延續性。
館內較獨特的展品，包括六七暴動期間時任警務處長發出的「腦筋勝於槍彈及暴力」通告和宣揚「三民主義」的右派文宣。鄭俊德說，六七暴動是上世紀60年代獨特的歷史，加上館內有關六七暴動的展品，數目是全港數一數二，較歷史博物館更多，翻新後會重新展示，不會刪減。
另外，博物館將增設嚴重罪案展覽廳，以短片介紹嚴重案件破案過程，如轟動一時的搶劫、兇殺、商業罪案；至於反修例相關案件，林穎聰稱涉及近一兩年發生的事，需待案件完結，亦需時沉澱才能展示，未打算打入展覽，但有考慮加入佔中相關元素。
翻新後的警隊博物館，將增加虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）等元素，亦會將歷史照片改以電子方式展示，騰出空間展出更多館藏，例如過百年前香港實施宵禁令時的「行街紙」。