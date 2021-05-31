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粉嶺雙屍為翁婿 外父滿身傷 身旁有鐵槌 無爭執痕迹

【明報專訊】粉嶺榮福中心前晚的雙屍命案，警方證實墮樓的62歲男子為女婿，倒斃單位睡房的88歲老翁為外父，他身體有多處由硬物或尖利物件造成的傷痕，身旁有一個鐵槌。警方將循不同方向調查事件起因及動機，暫列有人從高處墮下及屍體發現案件，由大埔警區重案組跟進。

兩名男死者均姓吳，為外父與女婿關係，涉事單位由兩人共同持有。單位原有4人同住，包括兩名男死者、62歲男子的妻子及他們的兒子。警方封鎖大廈調查，並翻查閉路電視片段。兩人遺體昨凌晨由仵工舁送殮房，死因有待剖驗確定。

大埔警區助理指揮官（刑事）莊成逸警司表示，警方前晚8時許接報，指粉嶺榮福中心2座近籃球場有一名男子從高處墮下，即場不治。警員調查後確定墮樓的62歲男子為大廈住客，及後揭發單位睡房有一名88歲老翁倒斃，頭、手、腳均有懷疑由硬物或尖利物件造成的傷痕，身旁有一個鐵槌。房內窗花被拆除，相信墮樓男子由窗邊躍下。

未檢遺書 無家庭暴力紀錄

警方初步調查相信，兩人為外父及女婿關係，與62歲死者妻兒一家四口居於同一單位，事發時相信只有兩名死者在單位內，暫沒發現事前爭執或凌亂痕迹，案件暫列有人從高處墮下及屍體發現。莊成逸續稱，涉事家庭並無任何家庭暴力事件紀錄，現場亦無檢獲遺書或搜掠痕迹，將從多角度調查事件起因及行兇動機，案件由大埔警區重案組第3隊跟進。

相關字詞﹕女婿 外父 倒斃 高處墮下 雙屍命案

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