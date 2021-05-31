三司網誌讚選舉修例 新華社千字報道

政務司長張建宗稱，「完善」選舉制度後，香港有望擺脫近年政治爭拗羈絆、內耗不斷的困局，「反中亂港分子和外部敵對勢力不得再有可乘之機，通過選舉制度的漏洞進入香港特區治理架構，以及阻撓和干擾特區政府依法施政」，又稱「劣質瘋狂」的議會鬥爭終於落幕。

財政司長陳茂波稱，近10年的香港予人發展停滯的感覺，「特別是政治爭拗不斷、議會內耗空轉日趨嚴重，窒礙了政府治理效能」，他又稱新選舉制度下「行政主導」政治體制得以加強，「未來香港社會將可以集中精力處理社會、經濟及民生等議題」。

修例後選舉委員會將選出40名立法會議員，其他組別參選人亦需獲選委會提名，律政司長鄭若驊形容，「反中亂港勢力和企圖勾結外部勢力干預香港內部事務的違法分子不會再輕易透過選舉進入政治體制」，議會可回復正常運作。

法官胡雅文收恐嚇 兩辦譴責

另外，上周審理10．1遊行案的區域法院法官胡雅文受電話恐嚇，國務院港澳辦及中聯辦均出稿譴責，要求依法嚴懲違法分子。港澳辦指出，「法官是香港法治的守護者」，中央支持港府實施「公正司法，捍衛法治」。中聯辦稱，極少數人恐嚇法官的惡劣行徑，受到香港社會強烈譴責，「支持法官依法辦案、支持警隊嚴正執法的聲音日益強勁」。