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市建局「收成期」 8項目本年度招標重建

【明報專訊】成立20周年的市建局，下月將公布新一份未來5年計劃的業務綱領。市建局行政總監韋志成於網誌形容，今年是市建局的「收成期」，將有8個重建項目完成清場，並可望2021/22年度內相繼招標。他說，未來5年計劃將涵蓋多個新策展的重建項目，連同已開展但尚未完成收購的重建項目，涉及總成本將逾1000億元，共提供約1.8萬伙住宅單位，若獲政府批准推行，將會是市建局成立20年以來「最大規模、開支最龐大的一份業務綱領」。

市建局將招標重建的8個項目，當中5個位於土瓜灣區，位於庇利街至銀漢街的多條街道，料重建後將提供逾3000個單位。韋志成昨在網誌表示，招標後市建局能從中標合作的發展商收回前期款項，補充市建局的現金流，藉「收成期」有較穩健的財務狀况。

「5年計劃」擬千億建1.8萬伙

他說市區重建項目收購成本高昂，需預留龐大流動資金收購儲備，而且項目發展年期長，致資金流轉慢，對財務狀况造成一定風險，是市建局推展市區更新項目的挑戰，故過去數年團隊建立不同的「儲備系統」。 他又稱在油麻地、旺角、深水埗、九龍城及港島東等多個舊區進行小區規劃研究，審視選取範圍內的樓宇狀况、土地用途等現况，並將研究納入「5R規劃儲備」，以便盡早展開各項前期技術研究。

他續稱，市建局正籌備在「煥然懿居」基座商場部分興建另一個以樓宇復修為主題的資源中心，以加強業主對維修保養的認識，為不同樓齡樓宇業主提供全方位支援等，預料中心今年底或明年初啟用。

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