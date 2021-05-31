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港聞二

機械狗「孭背囊」蒐山泥傾瀉數據

【明報專訊】土木工程拓展署轄下土力工程處去年引入兩台「四足機械狗」，正訓練用於視察斜坡、收集山泥傾瀉數據，處長張偉文表示，機械狗已懂得辨認2000種物件，計劃今年首次派機械狗外勤，到危險地點收集數據等。張偉文又說，雖然天文台預測今年雨量偏低，但山泥傾瀉仍不能掉以輕心，預計今年會維持約300宗，與往年相若。

可辨2000物 偶有「指櫈為馬」

去年底上任處長的張偉文日前向傳媒介紹應對山泥傾瀉風險工作，說雖然天文台預測今年降雨量偏低，但若集中在一兩場暴雨，仍有山泥傾瀉風險，該處評估今年山泥傾瀉維持在約300宗。

土力處今年應對山泥傾瀉有新幫手，該處去年引入兩台機械狗以協助斜坡勘探等工作。機械狗是一個載體，可「背」着不同儀器到山泥傾瀉現場或其他危險環境視察及收集數據，例如背着裝有微型電腦和感應器的「背囊仔」，以及攝影測量儀、雷達掃描儀等，可監察現場環境、收集數據用作製作三維地形數碼模型，並將影像即時傳回土木工程拓展署的緊急控制中心，避免真人到危險環境實地視察時受傷。

張說兩台機械狗是從韓國公司引入，每台每月開發費用約4萬元，目前機械狗正受訓，現已懂得辨認2000種物件，例如樹、石頭等，也正訓練避開障礙物，但有時仍會出錯，例如會「指櫈為馬」、將有4隻腳的櫈認作馬。他說，計劃若今年雨季發生山泥傾瀉，就會派機械狗出動，到危險位置監察、獲取資料等，例如了解山體情况、有否殘餘遺石頭，協助該處人員做緊急應變工作，如決定是否封路、撤離等。

土力處上載全港數碼地形資料

此外，土力處去年進行「全港空載激光掃描遙感測量」，即利用載有激光掃描器的飛機掃描全港地形，製作數碼地形模型，是繼2010年後該處第二次有類似行動。張偉文說今年4月已將激光掃描資料庫上載「土力工程數據庫共享平台」，開放予公眾參考，也在平台上載了基本岩土、地貌及水文等17項數據資料庫。

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https://link.mingpao.com/69563.htm

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