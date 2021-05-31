首4月行山拯救事故飈1.7倍 有山客誤入陡路被困 消防籲勿看短片即出行

不少山徑每逢假日即擠滿人，部分行山者因而轉戰偏門路段，其中位於馬鞍山及牛押山之間的彌天棧道，地勢陡峭且充滿密林，不少路段要手腳並用攀爬，不少行山網站列為高難度路線。該路段本月1日發生一宗罕見事故，一名約60歲女子攀爬期間疑失足下墮15米，神志略不清醒，與另外4名同行者被困棧道對落40米懸崖底。

5人困40米崖底

3消防救人受傷

消防於下午約5時接報後，派出9名高空拯救專隊成員乘直升機前赴，其中4名專隊成員吊運傷者時，有多塊直徑達0.8米的大石下墜，維持數秒，為了保護傷者，其中一名消防員右腳被大石壓住，輕微骨裂，另外兩名消防員亦分別扭傷右腳及撞瘀頭部。

負責拯救的高級消防隊長（高空拯救專隊）羅文傑指出，傷者疑內出血，憂救援延誤，需緊急要求飛行服務隊撤離，惟當時風勢頗大，飛行服務隊成員吊運時不斷自轉。飛行服務隊最終在凌晨近零時運走傷者，其餘被困的4名行山者凌晨4時後全部撤離。

消防隊目（高空拯救專隊）黃小明指出，據事後與被困者了解，他們是透過社交網站接觸，原本一行20多人由西沙公路出發，打算前往馬鞍山，誤打誤撞到達一條乾坑，其後發生意外；該路段去年亦有行山者被困，幸無人受傷。

籲多訓練 勿只靠山中絲帶

消防表示，近期攀山求助數目及複雜程度均上升，雖然網上資訊值得參考，但呼籲有心行山的市民應做山藝訓練，以累積足夠經驗，亦應該了解如何觀看地圖，不要只靠山中的絲帶。