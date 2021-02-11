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羅致光：參考SARS經驗 今年生育率更低

【明報專訊】勞工及福利局長羅致光昨表示，2020年香港總生育率跌至0.87，遠低於過往可預期範圍，認為是受2019年社會事件及疫情影響，他稱根據2003年SARS經驗，預計今年生育數字應較去年更低。

去年生育率「遠低於可預期範圍」

羅致光昨在網誌稱，2003年3月至6月SARS肆虐，加上失業率一度升至8.7%，明顯影響香港生育數字，若減去雙非嬰兒數目，2004年生育數字較2003年低。他說，雖然數個月後才會知道本港第三四波疫情及失業率高峰期對之後10個月後生育數字的影響，但以2003及2004年經驗推論，2021年生育數字應較2020年更低。

他又提到，女性在疫下或許因子女不能上學而要辭工以長期留在家，亦可能正懷孕或難請外傭故離開勞工市場，去年12月至今年2月本港女性勞動參與率為54.1%，較前年跌近1個百分點。

疫下留家照顧子女 女性勞動參與跌

羅致光認為，2020年生育率下降，是受2019年社會事件影響，後期亦受疫情影響，但整體生育率持續下降趨勢十分明顯。他說，過往本地研究指出有很多影響生育率的因素，較明顯是未婚比例、結婚年齡、樓價相對收入比例上升等，幼兒照顧亦是因素之一。他說，政府已多管齊下增加資助幼兒服務的質和量，包括將服務需求寫入《香港規劃標準與準則》、嘗試透過購買物業在18區增加資助幼兒中心等。

法定有薪產假由去年12月11日起增至14周，羅致光透露，截至5月27日，僱主申請發還額外4周產假薪酬僅涉601人，但形容安排剛起步，申請數目應屬合理水平。

（疫情第四波）

相關字詞﹕產假 嬰兒 生育率 羅致光

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