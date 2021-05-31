八達通：消費券設領取期限

3途徑領取 同交通津貼

原本八達通儲值限額為1000元，為配合消費券，八達通上月底公布將儲值限額自動提升至3000元。李玉兒表示，當政府公布消費券後，市民須到指定網頁登記個人資料，並選擇領取的支付工具；若選擇八達通，市民須填上個人或不記名的八達通卡號碼，消費券發放後可通過八達通App、各交通津貼領取站或便利店等及「八達通服務站」領取。

爆增值額可「分期」領取

李玉兒稱，若在未提升儲值限額下領取消費券，八達通將在市民領取時自動提升限額至3000元；倘其八達通卡本身有較高金額而未能拿足消費券全額，則可「分期」領取。例如若卡中本身有2000元，則市民領取首期消費券時最多只能領1000元，餘額之後再領取。

她續稱，因政府希望市民在一段時間內使用消費券，故會設領取期限，有關限期、消費券派發期數等細節則待政府公布；因應政府預料約有720萬人合資格領取，為確保不會「甩轆」，八達通需改動系統及擴大系統容量。

憑卡號發券 消費資料不交政府

李玉兒又稱，當消費券注入八達通後，八達通卡不會識別或區分消費券與原本在卡內的金額，以令市民更方便及靈活使用現金券，「你平常用開來搭車、各樣嘢一樣都係咁用法」。她說，八達通App將設消費券頁面，市民登入後可知悉消費紀錄。

至於消費券有否私隱泄露風險，她強調政府只會向八達通提供哪些卡號已登記領券，不會提供市民的個人資料，八達通則按照已登記的卡號派券，不會將消費紀錄交予政府。

李玉兒並稱，政府4月公布消費券後，有逾2000個小商戶申請商用版八達通App，數目較3月增加一倍；八達通亦正擴闊使用網絡，將接納八達通付款的新增商戶包括電器店百老匯、牛角、溫野菜、運動家、崇光百貨專櫃等。

（疫情第四波）