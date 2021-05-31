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港大學者：港打針率低 沒接種者應羞恥

【明報專訊】本港昨無新增新冠病毒確診，是過去4日第三度零確診，但在疫情大致「清零」的同時，疫苗接種計劃展開逾3個月來僅約兩成人口已打首針，政務司長張建宗昨形容「令人非常擔心」。港大醫學院公共衛生學院講座教授林大慶表示，本港疫苗供應充足，卻屬全世界接種率最低之一，認為沒為群體免疫貢獻的港人應感羞恥，並建議政府容許已接種者在室外毋須戴口罩或容許6至8人一枱堂食，以鼓勵更多人接種。

倡接種後室外豁免戴口罩

或堂食人數上限可獲放寬

本港昨有3.52萬人接種疫苗，較前一日減7300人，其中1.72萬人打第一針，累計1,359,400人已打首針，佔全港人口約20.9%；完成兩針者則突破百萬，達100.4萬人。昨有2.69萬人預約打疫苗，其中預約打BioNTech人數是近一個月來最多，達1.83萬人。

林大慶昨稱，香港作為有足夠疫苗及非常容易接種的地方，目前接種率僅約兩成，是全世界最低接種率之一，港人應要對沒為香港或全球的群體免疫貢獻而感羞恥。

他稱，接種疫苗具保護作用，已接種者「應有多少少自由」，這有助鼓勵更多人接種，政府值得考慮容許已接種者在室外毋須戴口罩，或容許他們在食肆可6人或8人一枱。

被問會否構成歧視，他認為此屬公共衛生措施，基於科學，並非歧視，又說健康原因而未能打疫苗的市民，法例要求他們戴口罩，是保護他們與其他人。

政務司長張建宗在網誌稱，香港大致「清零」，但據不同國家和地區經驗及香港鄰近地區情况，現時疫情仍嚴峻、變種病毒肆虐和疫情反彈的地方都是接種率較低，本港低接種率令人非常擔心，籲市民盡快接種。對於有地產發展商捐住宅單位供已接種者抽獎，張形容此舉值得肯定，歡迎商界主動提供誘因鼓勵打針，彰顯企業社會責任。

昨復零確診 另5宗改為輸入個案

本港昨日無新增確診，衛生防護中心稱，因應流行病學調查、臨牀數據及基因排序分析結果，5宗較有可能於抵港前已經感染的個案，將修正為輸入個案。另外，早前特首林鄭月娥表示，政府會考慮讓公務員接種疫苗後享有假期，消息稱政府已落實公務員每打一針可享一日有薪假期，料最快本周公布安排。

（疫情第四波）

相關字詞﹕林大慶 疫情 新冠疫苗

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