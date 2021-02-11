電子針卡可存於安心出行手機錢包 Apple Wallet短期啟動 正與Google商討

薛永恒昨於社交網站稱，安心出行最新下載量已突破439萬，若以香港接近750萬人口相比，數字幾近全港人口六成，而參與計劃的公私營場地已逾8.8萬個。

薛永恒：安心App下載量破439萬

薛永恒稱，疫苗氣泡推出後，食肆和其他處所營運限制得以放寬，全港食肆分為不同模式運作，市民以針卡二維碼認證進入指定處所的機會愈來愈多，故安心出行會推出新功能，方便市民進入場所時出示電子針卡，免卻攜帶紙本針卡或要每次下載電子針卡。

安心出行程式主頁現時有「進入」、「上車」、「報告確診或初步確診」3格選項，據悉日後將新增一格為「電子疫苗接種及檢測紀錄」，市民可將現時透過「醫健通」或「智方便」取得的電子針卡儲存在安心出行，亦可透過安心出行掃描紙本針卡上的二維碼以儲存電子針卡。

紙本針卡可掃二維碼存入安心

薛永恒並表示，使用Apple手機的市民日後可將電子針卡收納在iOS系統的Apple Wallet，當局亦正和Google商討，在Android手機錢包提供相關功能。據悉，Apple系統短期內將啟動該功能，Google方面則仍需一段時間。

薛永恒說，是否儲存電子針卡於安心出行或手機錢包屬個人選擇，不論電子或紙本針卡都是重要個人文件，要好好保管，呼籲勿將電子針卡傳送他人或在社交平台分享，更勿借用他人的針卡。

薛：便利外遊核實接種紀錄

政府亦鼓勵市民使用手機程式如「智方便」或「醫健通」下載電子針卡，薛稱針卡上的二維碼如同防偽特徵，透過數碼簽署技術，令二維碼內資料不能竄改，確保接種者姓名、身分證號碼及相關接種紀錄等資料真確無誤。他表示，技術層面上電子針卡是日後跨境出行時便利核實個人資料及接種紀錄的基礎。

（疫情第四波）