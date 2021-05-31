港聞

港聞一

六四研討連辦31年 愛民運年初解散

【明報專訊】基督教刊物《時代論壇》昨報道，1989年成立、每年均舉辦悼念六四活動的「基督徒愛國民主運動」（「愛民運」）於年初「低調解散」，報道引述愛民運委員林海盛牧師稱與《港區國安法》有關。愛民運解散前任主席的蔡元雲接受查詢時表示，有關決定已諮詢委員，並稱較適宜以私人名義關注六四事件。

「國安法後不宜以團體名義悼念」

《時代論壇》報道，愛民運每年六四均會舉辦研討會及發禱文聯署，已持續31年，該會今年初「低調解散」。報道引述愛民運創會執委林海盛牧師表示，1月接獲主席蔡元雲通知，今年不再舉辦六四活動及不發起聯署。

林海盛昨回覆本報查詢，確認上述消息，並表示按他理解，愛民運已解散，剩餘數萬元籌款已捐予福音組織。林又表示，按他理解，是愛民運領導層考慮到國安法通過後，不適宜再以組織或團體名義悼念六四，蔡元雲亦曾在決策過程中與他及其他委員溝通。林海盛對有關決定感惋惜，他自己則以個人名義於《時代論壇》發起六四聯署。林亦表示，今年部分教會在舉辦六四祈禱會上較低調，但仍有部分教會公開有關活動。

前主席：港人教友仍需關注六四

蔡元雲接受查詢表示，有關決定是考慮到大部分會員已離開或不在香港，該會「不夠人」；亦認為不應以組織、而應改以私人名義悼念六四。他認為，在不反對「一國」及尊重「兩制」下，港人及教友仍需繼續關注六四：「希望香港有民主、有自由」。

相關字詞﹕基督教 國安法 六四32周年

上 / 下一篇新聞

近大學站出口 中大被指裝「拍卡機」 校方曾稱「地契規定對外開放」 臨政指無諮詢學生
近大學站出口 中大被指裝「拍卡機」 校方曾稱「地契規定對外開放」 臨政指無諮詢學生
獨立註冊爆分歧 臨政：校方分化學生
獨立註冊爆分歧 臨政：校方分化學生
六四館重開換主題 不見五大綱領反修例展品
六四館重開換主題 不見五大綱領反修例展品
反問6‧4入維園有何罪 陳伯：不要太懦弱怕政府
反問6‧4入維園有何罪 陳伯：不要太懦弱怕政府
王婆婆一人黃傘赴中聯辦 警稱「未經批准集結」拘捕
王婆婆一人黃傘赴中聯辦 警稱「未經批准集結」拘捕
電子針卡可存於安心出行手機錢包 Apple Wallet短期啟動 正與Google商討
電子針卡可存於安心出行手機錢包 Apple Wallet短期啟動 正與Google商討
港大學者：港打針率低 沒接種者應羞恥
港大學者：港打針率低 沒接種者應羞恥
八達通：消費券設領取期限
八達通：消費券設領取期限
羅致光：參考SARS經驗 今年生育率更低
羅致光：參考SARS經驗 今年生育率更低
首4月行山拯救事故飈1.7倍 有山客誤入陡路被困 消防籲勿看短片即出行
首4月行山拯救事故飈1.7倍 有山客誤入陡路被困 消防籲勿看短片即出行
機械狗「孭背囊」蒐山泥傾瀉數據
機械狗「孭背囊」蒐山泥傾瀉數據
市建局「收成期」 8項目本年度招標重建
市建局「收成期」 8項目本年度招標重建
創價學會：善德沒「退款」予李萊德家族
創價學會：善德沒「退款」予李萊德家族
三司網誌讚選舉修例 新華社千字報道
三司網誌讚選舉修例 新華社千字報道
粉嶺雙屍為翁婿 外父滿身傷 身旁有鐵槌 無爭執痕迹
粉嶺雙屍為翁婿 外父滿身傷 身旁有鐵槌 無爭執痕迹
鐵騎警仿單車客左右搖擺 警方：倘違規嚴肅跟進
鐵騎警仿單車客左右搖擺 警方：倘違規嚴肅跟進
警隊博物館翻新 未擬增反修例元素
警隊博物館翻新 未擬增反修例元素
情困漢驅車投海不治
情困漢驅車投海不治
廣華、北院重建須用組裝法 改設計或延誤 已招標啟德醫院將應用 工程界憂日後內部難改用途
廣華、北院重建須用組裝法 改設計或延誤 已招標啟德醫院將應用 工程界憂日後內部難改用途
33MiC認可方案 32內地製
33MiC認可方案 32內地製
醫局消息人士憂未符大型醫院需要
醫局消息人士憂未符大型醫院需要
汽車服務配對App 明碼實價吸用戶
汽車服務配對App 明碼實價吸用戶
社交媒體賣廣告 六成收入作宣傳
社交媒體賣廣告 六成收入作宣傳
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】媒人公司「谷針」奇招：一針送諮詢 兩針免費相睇
【Emily】媒人公司「谷針」奇招：一針送諮詢 兩針免費相睇
【Emily】疫下高鐵站停開 變身本地遊景點
【Emily】疫下高鐵站停開 變身本地遊景點
【Emily】憂家人失經濟支柱 阿尹掉男兒淚
【Emily】憂家人失經濟支柱 阿尹掉男兒淚
【Emily】應屆DSE考生 7.7%話「一定會打針」
【Emily】應屆DSE考生 7.7%話「一定會打針」
【Emily】鼓勵戒煙兼抗疫 6月多區派檸檬
【Emily】鼓勵戒煙兼抗疫 6月多區派檸檬
【Emily】警察招募日 投考者「信執法人員識分是非」
【Emily】警察招募日 投考者「信執法人員識分是非」