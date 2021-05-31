六四研討連辦31年 愛民運年初解散

「國安法後不宜以團體名義悼念」

《時代論壇》報道，愛民運每年六四均會舉辦研討會及發禱文聯署，已持續31年，該會今年初「低調解散」。報道引述愛民運創會執委林海盛牧師表示，1月接獲主席蔡元雲通知，今年不再舉辦六四活動及不發起聯署。

林海盛昨回覆本報查詢，確認上述消息，並表示按他理解，愛民運已解散，剩餘數萬元籌款已捐予福音組織。林又表示，按他理解，是愛民運領導層考慮到國安法通過後，不適宜再以組織或團體名義悼念六四，蔡元雲亦曾在決策過程中與他及其他委員溝通。林海盛對有關決定感惋惜，他自己則以個人名義於《時代論壇》發起六四聯署。林亦表示，今年部分教會在舉辦六四祈禱會上較低調，但仍有部分教會公開有關活動。

前主席：港人教友仍需關注六四

蔡元雲接受查詢表示，有關決定是考慮到大部分會員已離開或不在香港，該會「不夠人」；亦認為不應以組織、而應改以私人名義悼念六四。他認為，在不反對「一國」及尊重「兩制」下，港人及教友仍需繼續關注六四：「希望香港有民主、有自由」。