王婆婆一人黃傘赴中聯辦 警稱「未經批准集結」拘捕

根據《公安條例》，「非法集結」指有3人或多於3人聚集、作出擾亂秩序等行為，若集會不多於50人、遊行不多於30人，事前亦毋須通知警方。

舉「32 June 4th 天安門哀歌」牌

另涉企圖煽惑他人集結

至晚上，警方發稿表示昨日拘捕一名65歲姓王本地女子，涉嫌明知而參與未經批准集結及企圖煽惑他人參與未經批准集結，昨扣留該女子調查。

職工盟總幹事蒙兆達在facebook發文稱，昨午2時身穿黑衣在修頓球場等候友人，兩名警員走近查問，有警員稱「懷疑你有份參與非法集結」，抄寫其身分證及搜查其袋。蒙兆達稱，昨午修頓球場最少有4部警車、3部載滿警員的私家車，「最少過百名警員分佈周圍各處」。

多團體擺街站派燭 警拍攝查問

多個團體及區議員昨擺街站派蠟燭悼六四，職工盟表示有警員到場拍攝及查問，又稱警員指明，「上頭講咗，有關六四嘅街站都要錄影」。