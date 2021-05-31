反問6‧4入維園有何罪 陳伯：不要太懦弱怕政府

陳伯1989年帶兒子參加「民主歌聲獻中華」；1997年自發護送「國殤之柱」至港大，時至今日，維園燭光集會連續兩年被禁。他說：「（警方）不應該不批，悼念有什麽問題？是非黑白，大家心知肚明。」陳家擬於本周五到維園悼念，不帶蠟燭因怕危險，怕遭截查時無其他理由解釋。李稱昔日八九民運，港人不是身受其害，但如今本港的自由遞減，連「六四紀念館」能否保存亦成疑。

來自內地的33歲李先生（化名）昨首次到紀念館，他稱國內根本搜尋不到「六四事件」，此前也不知香港每年會舉行悼念集會。李表示，為燭光集會被禁感可惜，「之前那一批人用生命捍衛正義，這種精神不應該被忘記，也是對執政黨的敦促和監督」。

內地人首訪紀念館：真相應公開

被問對六四事件的看法，李強調無論當年誰對誰錯，「事情的真相應該公開，無論當時有否做錯，但有錯能改就好了」。