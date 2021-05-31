港聞

港聞一

六四館重開換主題 不見五大綱領反修例展品

【明報專訊】六四事件32年，支聯會昨重開「六四紀念館」，新主題是「八九民運與香港」，館內換下去年反修例相關的展品，包括「光復香港，時代革命」旗幟等；亦無展出支聯會五大綱領。支聯會常委盧偉明表示，換展品與政治壓力無關，而是基於新展覽主題，他強調所有展品均是史實，不擔心有法律風險。

換主題「八九民運與香港」

「90年代才有綱領 不符八九民運」

「六四紀念館」昨重開，本周五（6月4日）更會延長開放至晚上10時。昨日開館4小時內，超過160人到場參觀，支聯會表示人流較多時，或會安排「潮水式」入場。本年度展覽主題是「八九民運與香港」，館內設立一個小場區，供參觀者獻花悼念，亦展出往年六四燭光集會的照片。

紀念館去年曾以「八九六四」及「反送中」為主題，但昨日所見，「連儂牆」、「光時」旗幟等已收起。盧偉明解釋，相關展覽時期為一年，已歸還旗幟等借用的展品；至於館內的連儂牆，支聯會亦已妥善收起保存。被問為何無展出該會的五大綱領，盧表示，綱領於1990年代才出現，與「八九民運」的主題不符。

支聯會今年申辦六四遊行及集會被禁，該會秘書蔡耀昌表示，遺憾今年不能在維園舉行集會，自己當晚將留在紀念館悼念，他亦鼓勵市民以合法、和平方式悼念。

八九民運的工人領袖韓東方昨攜妻女參觀紀念館，他認為毋須以特定方式紀念六四，舉例國內有人以「5月35日」代表六四，但不代表他們比較「弱」，只是每人承受能力不一，「現在記住六四好像危害國家安全，但我想絕大部分港人不想危害國安；但如果有人這麽說（危害國安論），害怕也是正常」。

韓東方女兒：沒去維園 不代表忘記

韓東方的12歲女兒昨亦在場，她稱曾參與數年燭光集會，但去年一家人沒有前往維園，留在家中燃點蠟燭，回憶六四，「不一定沒去就全忘記（六四）了」。

相關字詞﹕六四紀念館 八九民運 維園燭光 六四32周年

上 / 下一篇新聞

近大學站出口 中大被指裝「拍卡機」 校方曾稱「地契規定對外開放」 臨政指無諮詢學生
近大學站出口 中大被指裝「拍卡機」 校方曾稱「地契規定對外開放」 臨政指無諮詢學生
獨立註冊爆分歧 臨政：校方分化學生
獨立註冊爆分歧 臨政：校方分化學生
反問6‧4入維園有何罪 陳伯：不要太懦弱怕政府
反問6‧4入維園有何罪 陳伯：不要太懦弱怕政府
王婆婆一人黃傘赴中聯辦 警稱「未經批准集結」拘捕
王婆婆一人黃傘赴中聯辦 警稱「未經批准集結」拘捕
六四研討連辦31年 愛民運年初解散
六四研討連辦31年 愛民運年初解散
電子針卡可存於安心出行手機錢包 Apple Wallet短期啟動 正與Google商討
電子針卡可存於安心出行手機錢包 Apple Wallet短期啟動 正與Google商討
港大學者：港打針率低 沒接種者應羞恥
港大學者：港打針率低 沒接種者應羞恥
八達通：消費券設領取期限
八達通：消費券設領取期限
羅致光：參考SARS經驗 今年生育率更低
羅致光：參考SARS經驗 今年生育率更低
首4月行山拯救事故飈1.7倍 有山客誤入陡路被困 消防籲勿看短片即出行
首4月行山拯救事故飈1.7倍 有山客誤入陡路被困 消防籲勿看短片即出行
機械狗「孭背囊」蒐山泥傾瀉數據
機械狗「孭背囊」蒐山泥傾瀉數據
市建局「收成期」 8項目本年度招標重建
市建局「收成期」 8項目本年度招標重建
創價學會：善德沒「退款」予李萊德家族
創價學會：善德沒「退款」予李萊德家族
三司網誌讚選舉修例 新華社千字報道
三司網誌讚選舉修例 新華社千字報道
粉嶺雙屍為翁婿 外父滿身傷 身旁有鐵槌 無爭執痕迹
粉嶺雙屍為翁婿 外父滿身傷 身旁有鐵槌 無爭執痕迹
鐵騎警仿單車客左右搖擺 警方：倘違規嚴肅跟進
鐵騎警仿單車客左右搖擺 警方：倘違規嚴肅跟進
警隊博物館翻新 未擬增反修例元素
警隊博物館翻新 未擬增反修例元素
情困漢驅車投海不治
情困漢驅車投海不治
廣華、北院重建須用組裝法 改設計或延誤 已招標啟德醫院將應用 工程界憂日後內部難改用途
廣華、北院重建須用組裝法 改設計或延誤 已招標啟德醫院將應用 工程界憂日後內部難改用途
33MiC認可方案 32內地製
33MiC認可方案 32內地製
醫局消息人士憂未符大型醫院需要
醫局消息人士憂未符大型醫院需要
汽車服務配對App 明碼實價吸用戶
汽車服務配對App 明碼實價吸用戶
社交媒體賣廣告 六成收入作宣傳
社交媒體賣廣告 六成收入作宣傳
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】媒人公司「谷針」奇招：一針送諮詢 兩針免費相睇
【Emily】媒人公司「谷針」奇招：一針送諮詢 兩針免費相睇
【Emily】疫下高鐵站停開 變身本地遊景點
【Emily】疫下高鐵站停開 變身本地遊景點
【Emily】憂家人失經濟支柱 阿尹掉男兒淚
【Emily】憂家人失經濟支柱 阿尹掉男兒淚
【Emily】應屆DSE考生 7.7%話「一定會打針」
【Emily】應屆DSE考生 7.7%話「一定會打針」
【Emily】鼓勵戒煙兼抗疫 6月多區派檸檬
【Emily】鼓勵戒煙兼抗疫 6月多區派檸檬
【Emily】警察招募日 投考者「信執法人員識分是非」
【Emily】警察招募日 投考者「信執法人員識分是非」