六四館重開換主題 不見五大綱領反修例展品

換主題「八九民運與香港」

「90年代才有綱領 不符八九民運」

「六四紀念館」昨重開，本周五（6月4日）更會延長開放至晚上10時。昨日開館4小時內，超過160人到場參觀，支聯會表示人流較多時，或會安排「潮水式」入場。本年度展覽主題是「八九民運與香港」，館內設立一個小場區，供參觀者獻花悼念，亦展出往年六四燭光集會的照片。

紀念館去年曾以「八九六四」及「反送中」為主題，但昨日所見，「連儂牆」、「光時」旗幟等已收起。盧偉明解釋，相關展覽時期為一年，已歸還旗幟等借用的展品；至於館內的連儂牆，支聯會亦已妥善收起保存。被問為何無展出該會的五大綱領，盧表示，綱領於1990年代才出現，與「八九民運」的主題不符。

支聯會今年申辦六四遊行及集會被禁，該會秘書蔡耀昌表示，遺憾今年不能在維園舉行集會，自己當晚將留在紀念館悼念，他亦鼓勵市民以合法、和平方式悼念。

八九民運的工人領袖韓東方昨攜妻女參觀紀念館，他認為毋須以特定方式紀念六四，舉例國內有人以「5月35日」代表六四，但不代表他們比較「弱」，只是每人承受能力不一，「現在記住六四好像危害國家安全，但我想絕大部分港人不想危害國安；但如果有人這麽說（危害國安論），害怕也是正常」。

韓東方女兒：沒去維園 不代表忘記

韓東方的12歲女兒昨亦在場，她稱曾參與數年燭光集會，但去年一家人沒有前往維園，留在家中燃點蠟燭，回憶六四，「不一定沒去就全忘記（六四）了」。