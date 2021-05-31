港聞

港聞一

獨立註冊爆分歧 臨政：校方分化學生

【明報專訊】中大學生會上周表示擬按校方要求，註冊成社團或公司，有學生隨即尋求推翻有關決定。中大學生會臨時行政委員會（臨政）主席馬活言昨接受本報訪問，表示倘該會不註冊，或遭校方收回資源，學生會或因而消失，他寧遭同學批評向校方「跪」、屈服，也不願該會毁在他手上。他又說，學生對註冊與否意見不一，校方的行動已分化同學。

「有報章屢向校方詢註冊情况」

中大2月底發嚴正聲明與學生會「割席」，要求該會註冊為獨立社團或公司，限期為6月底。馬活言說，學生會原本最關注大學暫停場地支援等切身問題，到上月底有校方職員告知他，有報章不斷查詢該會註冊情况，大學高層亦關注有關問題，對方稱「給了你deadline（死線），你不跟隨，我（校方）可能要做嘢」，當刻他才意識要着手處理註冊。

擁50年歷史的中大學生會，根據《香港中文大學條例》成立。馬說多次與代表會、中大學生報等學生組織商討註冊，每次討論至深夜但仍無共識，「好折磨、好辛苦」。他解釋，其他組織非處於「風眼」，未必如學生會般承受校方壓力，致他們質疑學生會不應順應校方要求而註冊。在社交網站「CUHK Secrets」專頁，亦有人發文質疑該會未廣泛諮詢同學前，不應提出註冊。

最終交全體同學決定

主席盼「留住學生會」

馬說註冊與否最終交全體同學決定，但稱他當初出任臨政，「是希望留住這地方（學生會），讓有心的同學將來有機會在學生會服務同學及香港」，若該會不註冊，可能遭校方收回資源，大大影響學生會生存空間，並有違其初衷。他承認，按校方要求註冊意味該會放棄一些原則，然而「連這地方都失去，這些原則我們有多堅持也好，都好像沒用」。註冊與否的討論令馬活言成為校方及學生間的磨心，他說大學的行動已分化學生。

另外，中大學生會當選內閣「朔夜」前成員何思珩昨於社交網站Instagram宣布，辭任教務會文學院學生成員，但沒解釋具體原因。中大2月的聲明稱，暫停學生會幹事會成員在校內不同委員會的職務。

明報記者 黃焯謙

相關字詞﹕註冊 中大 朔夜 馬活言 中大學生會

上 / 下一篇新聞

近大學站出口 中大被指裝「拍卡機」 校方曾稱「地契規定對外開放」 臨政指無諮詢學生
近大學站出口 中大被指裝「拍卡機」 校方曾稱「地契規定對外開放」 臨政指無諮詢學生
六四館重開換主題 不見五大綱領反修例展品
六四館重開換主題 不見五大綱領反修例展品
反問6‧4入維園有何罪 陳伯：不要太懦弱怕政府
反問6‧4入維園有何罪 陳伯：不要太懦弱怕政府
王婆婆一人黃傘赴中聯辦 警稱「未經批准集結」拘捕
王婆婆一人黃傘赴中聯辦 警稱「未經批准集結」拘捕
六四研討連辦31年 愛民運年初解散
六四研討連辦31年 愛民運年初解散
電子針卡可存於安心出行手機錢包 Apple Wallet短期啟動 正與Google商討
電子針卡可存於安心出行手機錢包 Apple Wallet短期啟動 正與Google商討
港大學者：港打針率低 沒接種者應羞恥
港大學者：港打針率低 沒接種者應羞恥
八達通：消費券設領取期限
八達通：消費券設領取期限
羅致光：參考SARS經驗 今年生育率更低
羅致光：參考SARS經驗 今年生育率更低
首4月行山拯救事故飈1.7倍 有山客誤入陡路被困 消防籲勿看短片即出行
首4月行山拯救事故飈1.7倍 有山客誤入陡路被困 消防籲勿看短片即出行
機械狗「孭背囊」蒐山泥傾瀉數據
機械狗「孭背囊」蒐山泥傾瀉數據
市建局「收成期」 8項目本年度招標重建
市建局「收成期」 8項目本年度招標重建
創價學會：善德沒「退款」予李萊德家族
創價學會：善德沒「退款」予李萊德家族
三司網誌讚選舉修例 新華社千字報道
三司網誌讚選舉修例 新華社千字報道
粉嶺雙屍為翁婿 外父滿身傷 身旁有鐵槌 無爭執痕迹
粉嶺雙屍為翁婿 外父滿身傷 身旁有鐵槌 無爭執痕迹
鐵騎警仿單車客左右搖擺 警方：倘違規嚴肅跟進
鐵騎警仿單車客左右搖擺 警方：倘違規嚴肅跟進
警隊博物館翻新 未擬增反修例元素
警隊博物館翻新 未擬增反修例元素
情困漢驅車投海不治
情困漢驅車投海不治
廣華、北院重建須用組裝法 改設計或延誤 已招標啟德醫院將應用 工程界憂日後內部難改用途
廣華、北院重建須用組裝法 改設計或延誤 已招標啟德醫院將應用 工程界憂日後內部難改用途
33MiC認可方案 32內地製
33MiC認可方案 32內地製
醫局消息人士憂未符大型醫院需要
醫局消息人士憂未符大型醫院需要
汽車服務配對App 明碼實價吸用戶
汽車服務配對App 明碼實價吸用戶
社交媒體賣廣告 六成收入作宣傳
社交媒體賣廣告 六成收入作宣傳
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】媒人公司「谷針」奇招：一針送諮詢 兩針免費相睇
【Emily】媒人公司「谷針」奇招：一針送諮詢 兩針免費相睇
【Emily】疫下高鐵站停開 變身本地遊景點
【Emily】疫下高鐵站停開 變身本地遊景點
【Emily】憂家人失經濟支柱 阿尹掉男兒淚
【Emily】憂家人失經濟支柱 阿尹掉男兒淚
【Emily】應屆DSE考生 7.7%話「一定會打針」
【Emily】應屆DSE考生 7.7%話「一定會打針」
【Emily】鼓勵戒煙兼抗疫 6月多區派檸檬
【Emily】鼓勵戒煙兼抗疫 6月多區派檸檬
【Emily】警察招募日 投考者「信執法人員識分是非」
【Emily】警察招募日 投考者「信執法人員識分是非」