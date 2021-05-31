獨立註冊爆分歧 臨政：校方分化學生

「有報章屢向校方詢註冊情况」

中大2月底發嚴正聲明與學生會「割席」，要求該會註冊為獨立社團或公司，限期為6月底。馬活言說，學生會原本最關注大學暫停場地支援等切身問題，到上月底有校方職員告知他，有報章不斷查詢該會註冊情况，大學高層亦關注有關問題，對方稱「給了你deadline（死線），你不跟隨，我（校方）可能要做嘢」，當刻他才意識要着手處理註冊。

擁50年歷史的中大學生會，根據《香港中文大學條例》成立。馬說多次與代表會、中大學生報等學生組織商討註冊，每次討論至深夜但仍無共識，「好折磨、好辛苦」。他解釋，其他組織非處於「風眼」，未必如學生會般承受校方壓力，致他們質疑學生會不應順應校方要求而註冊。在社交網站「CUHK Secrets」專頁，亦有人發文質疑該會未廣泛諮詢同學前，不應提出註冊。

最終交全體同學決定

主席盼「留住學生會」

馬說註冊與否最終交全體同學決定，但稱他當初出任臨政，「是希望留住這地方（學生會），讓有心的同學將來有機會在學生會服務同學及香港」，若該會不註冊，可能遭校方收回資源，大大影響學生會生存空間，並有違其初衷。他承認，按校方要求註冊意味該會放棄一些原則，然而「連這地方都失去，這些原則我們有多堅持也好，都好像沒用」。註冊與否的討論令馬活言成為校方及學生間的磨心，他說大學的行動已分化學生。

另外，中大學生會當選內閣「朔夜」前成員何思珩昨於社交網站Instagram宣布，辭任教務會文學院學生成員，但沒解釋具體原因。中大2月的聲明稱，暫停學生會幹事會成員在校內不同委員會的職務。

明報記者 黃焯謙