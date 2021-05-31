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近大學站出口 中大被指裝「拍卡機」 校方曾稱「地契規定對外開放」 臨政指無諮詢學生

【明報專訊】前年反修例運動波及大學校園，其後各校分別加強保安，採取不同出入校園管制措施。據本報觀察，近日中大近民主女神像出入口，大學站A出口的保安亭旁正施工，有工人稱準備安裝疑似「閘機」；另有消息稱該處正加裝「拍卡機」。本報上周四（27日）向校方查詢是否安裝「閘機」、計劃日後容許哪些人進入校園等，至昨日未有回覆。中大學生會臨時行政委員會主席馬活言說，校方沒就工程諮詢學生，關注訪客日後能否進校。中大過去多次表示按照地契條款，須准公眾進校。

圍封10米行人路 工人：動工逾周

前年11月二號橋衝突後，中大至今實施出入管制措施，由保安「人手檢查」教職員及學生出示的中大證件，訪客須登記身分證明資料（見圖）。今年初有黑衣人不滿相關措施，在港鐵大學站外推跌鐵欄並向追截的保安撒白色粉，及後至少7名中大生被捕，包括中大學生會前會長區倬僖。

本報上周五（28日）到中大近民主女神像的港鐵大學站A出口觀察，該處一段約10米長的行人路被圍封，有工人掘起磚頭及沙泥，並鋪設管道。有工人稱為準備安裝閘機，已動工逾一周，現先鋪設電線管道，已預留位置日後加裝閘機。另有消息稱，該處加裝「拍卡機」。

記者當日亦到中大另外3個主要出入口，包括崇基學院正門、大學正門（俗稱「四條柱」）及近吐露港公路的校園東部入口，未見工程；上述出入口均有保安員駐守。

中大副校長（行政）及秘書長吳樹培今年1月在立法會工務小組會議回應議員提問，表示中大地契設條款，須讓公眾進入校園，又稱校方有意修改地契以加強校園保安。本報上周四（20日）向中大查詢是否安裝閘機及原因，安裝後准許什麼人進校等，截稿前無回覆。

學生關注訪客能否進校

中大學生會臨時行政委員會主席馬活言稱，校方沒就安裝拍卡機諮詢學生，認為有關工程沒必要。他又說，中大實行開放校園政策，關注校方安裝拍卡機後，訪客能否進校。

多間大學在前年反修例運動遭破壞，其後加強進出管制措施，其中理大及城大安裝閘機；浸大設讀卡機，教職員及學生要拍卡進校；中大、科大、嶺大、教大均要求員生出示證件；港大的保安則視乎需要要求出示證件。八大之中僅港大及中大准訪客即場登記後入校。

明報記者

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