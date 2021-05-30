疫下手術減 骨科醫學院：有部門70人爭兩培訓額

有現屆醫管局實習醫生向本報說，今年放射、眼科、精神科和骨科等培訓名額都很搶手，早就額滿，但大家對內科興趣較少，有實習醫生接連收到不同醫院聯網的內科查詢是否有興趣加入，反映各聯網都有內科空缺，又料日後主要是內科仍有空缺可請外地醫生。

實習醫生：內科較多空缺

李威儀則說，今年部分部門僅有兩三個骨科培訓名額，但收到約70人申請，非常受歡迎。他說該學院有足夠導師，但骨科受訓醫生須完成指定數目的各類骨科手術，在新冠疫情下醫管局大減非緊急手術，部分醫院非緊急骨科手術一度大減七八成，亦預期今年難完全回復至疫情前水平，致名額減少。即使日後冀引入外地醫生，他說受制於本港各類骨科手術數量，難即時大幅增加名額。

醫護誠信同行主席林哲玄稱，當局雖承諾引入「特別註冊」非本地培訓醫生時，會確保有足夠培訓名額予本地醫生，但他關注是否有機制讓本地醫生加入心儀的專科。林認為應讓本地醫生優先或至少同步選擇專科接受培訓，例如先讓現屆實習醫生完成選科，仍有空缺時，再在8月招收外來醫生。