外科、骨科、婦科培訓位減 業界倡公私營混合培訓 料引外援後更缺 建議「連人帶症」交私院

明報記者 朱韻斐 張彤 許芳文

婦科名額跌一半 外科跌三成

有醫管局實習醫生向本報提供過去4年各專科駐院受訓醫生名額，部分專科下跌，其中婦產科由2018/19年度22個名額，跌一半至2021/22（本年度）11個；骨科和精神科名額在3年間跌五成半，最新為15和16個；外科由2019/20年度92個名額跌三成，至本年度63個；急症科按年減逾三成半至31個名額。

醫管局沒提供各專科培訓名額數字，只提供實際聘請受訓醫生量，由2016/17年度363名增至2020/21年度465名。醫管局表示，每年招聘的駐院受訓醫生名額，因應服務及培訓需求、專科服務發展需要、人手流失和市場供應等而定，會聘請所有合資格本地醫科畢業生及提供專科培訓。

外科名額受制於公院手術量

外科醫學院長梁慶達曾表示，本地醫生培訓名額已供不應求，未能收海外醫生。他上周向本報解釋，接受高級培訓的醫生要每年做200個大型或超大型手術，負責主刀的手術要逐步由三成增至七成。他指出，醫管局每年約有2萬至2.5萬個普通外科的大型或超大型手術，專科培訓名額受制於手術量，另要視乎醫管局空缺及醫科生數量。他說，高級培訓名額比基礎培訓少，以目前手術量來說，暫難再增高級培訓名額。

據外科醫生、醫護誠信同行主席林哲玄理解，近兩年有接受了外科基礎專科培訓的醫生未能升至高級專科培訓。他說，專科培訓規定要做切膽等級別手術，但公院相關手術有限，未必夠培訓。他說手術量受制於病牀、手術室服務節數等，除了調整有關項目，還可考慮公私營混合培訓，透過公私營協作計劃將手術病人轉至私院，並讓公院受訓醫生到私院做手術，再由私院專科醫生督導，解決手術量瓶頸，相信外科、骨科及婦科等需動手術的專科都可採用這模式。

他認為，有大學教授參與的中大醫院新落成，更有條件符合專科學院的規定成為專科醫生培訓中心。

外科學院：已認可養和兩課程

婦科學院：流失率減致名額減

梁慶達認為，只要醫院符合條件又通過外科醫學院審核，私院或公院都可成為培訓中心，例如學院已認可養和醫院普通外科及整形外科的培訓課程。

另外，婦產科學院長梁德楊稱，該學院認可的專科培訓名額無減，醫管局的婦產科培訓名額則與辭職和退休醫生數目相關，名額減因流失率減。

精神科醫學院副院長陳國齡稱，今年精神科培訓名額競爭大，有30多人爭16名額，而學院要求專科培訓導師學生比例為1對3，醫管局有導師可提供更多的培訓名額。

對於為何培訓名額不增反跌，陳國齡解釋名額主要受醫管局空缺所限，以今年16個名額為例，大部分為替補流失人手，只有個別一兩個位是因應有醫院新增兒童及青少年精神科而新開。

翻查資料，醫管局全職醫生的離職率由2019/20年度5.4%，按年下跌至2020/21年度3.9%；同期精神科醫生離職率由5.4%減至3.0%；婦產科由6.0%減至5.0%；外科由3.6%減至2.8%。