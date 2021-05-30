回應移民退學潮 楊潤雄：留港前途光明

國安教育納課程「愈快愈好」

教育局自今年2月起陸續公布各科國安教育課程框架，當中羅列多個國安內容的課題及教學重點。楊潤雄表示，明白學校編排課程內容需時，但希望學校可盡快把國家安全的要素和重點編入課程內。教育局日前再公布4科國安教育課程框架，其中中史及經濟科的課程框架被指側重中國內地角度。他回應稱，所有教學須根據史實製作教材，但學生亦須「充分理解國家過往的一些看法」。

稱教學須按史實 亦須理解國家過往看法

有指國安法加速教師離職及學生退學，楊回應稱，香港是自由社會，學生及家長可自由選擇升學地點，當局現階段未掌握學生退學及海外升學人數，會持續監察情况。他又說，未見本港有大量教師離職。他強調本港教育質素相當高，媲美其他國家及主要城市，並向家長保證，如學生留港升學，他們前途將一片光明。

政府擬進一步下調疫苗接種者年齡至12歲，楊潤雄表示考慮過專家意見後，如認為接種年齡可進一步降低，將與食衛局考慮如何在校園方便教師和學生接種。至於局方會否提供誘因讓教師接種疫苗，包括提供「針假」，他說官校教師將跟從公務員事務局的政策。目前公務員容許在辦公時間前往接種，打針後如要休息，可不用醫生證明。

學校目前雖可全校復課，但須維持半日制。楊表示非常希望所有學校新學年能回復正常，會詳細考慮整體疫情發展和學校的準備工夫。