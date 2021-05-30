圖書館再下架16書 涉公民抗命等 康署：就國安法審視 作者促交代準則

三度檢討書目 共下架34書

康文署去年7月將9本書從公共圖書館下架，本月初再將另外9本書下架。《頭條日報》昨日報道，康文署上周四（27日）第三度因檢討書目是否違反港區國安法，將16本書下架，包括5本書名有「公民抗命」的書、次文化堂社長彭志銘的《打橫嚟講2：愛香港不愛黨白皮書》及兩期《Breakazine!》等（見表）。本報昨在公共圖書館網頁搜索該16本書，均顯示「沒有符合的檢索結果」。

對於上周四是否將16本書下架、誰敲定下架書目、下架準則及覆檢時間等，康文署回覆稱，隨着港區國安法立法，圖書館須確保圖書館藏遵守有關法例規定，當發現有關館藏涉嫌內容可能違反國安法，會以嚴肅態度處理，暫停有關書籍服務，與有關部門研究內容是否違反有關法例，至目前為止，共34本書籍正按以上原則處理中。

彭志銘：削閱讀權 黎廣德：箝制討論民生

彭志銘表示，《打》內容早於2013年在報章刊登，只是評論時事，絕無鼓吹港獨或影響國家安全，而且港區國安法無追溯期，促康文署交代被下架書籍哪段落涉違法、下架準則，「究竟係康文署職員憑直覺定有具體客觀準則？」他說康文署此舉剝削市民閱讀權，浪費公帑及資源，質疑署方會否不再引入被下架書籍作者的其他書，亦憂學校圖書館仿效。

黎廣德稱《釋》在12年前出版，內容圍繞可持續發展、低碳願景、氣候變化、文物保育等，有關議題是中央希望特區政府盡快解決的深層次矛盾，質疑港府官員是否利用國安法名義，掩藏急需處理的民生問題，箝制討論民生議題的言論和出版自由，逃避市民監察和向中央問責，此舉最終會令公共管治水平下降，影響政策質素和香港發展，「連內地也有同類書籍每天出版，究竟康文署官員是否杯弓蛇影，要成為國際笑柄？」