副刑檢專員「升仙」快：首席法官知我勝任否

現年47歲的林穎茜去年取得大律師資格，一年後「升仙」引起關注，林穎茜回應稱她早已從事政府律師，亦任檢控官一段長時間，只是在去年轉做大律師，「唔需要特別強調，自己做咗咁多年檢控官，首席法官亦都會知道究竟我係咪勝任做資深大律師」。

傳升專員 林穎茜：由佢傳啦

林穎茜又被問到有關前年10．1遊行案的刑期，她說不會評論個別案件；對於有法官受到電話恐嚇，她亦不回應。

作為副刑事檢控專員的林穎茜，多次代表律政司處理反修例案件的刑期覆核申請，其中包括患亞氏保加症15歲男生向柴灣已婚警察宿舍投擲汽油彈的縱火案，男生原被判接受3年感化，惟律政司不服刑罰過輕，向上訴庭提刑期覆核，男生最終被改判入教導所。

另一宗由林穎茜處理的案件，為兩名14歲男女童於前年11月在佐敦一帶參與營救理大示威者行動，兩人承認非法集結罪，被判兒童保護令12個月，毋須留案底；律政司指刑期過輕，向上訴庭申請刑期覆核，兩人最後改判社會服務令及感化令。