稱如不滿判決質疑司法 有損法治 張舉能：資深大狀應為司法機構發聲

戴啟思兩新晉資深大狀同意張官

對於張官要求資深大律師需為司法機構發聲，大律師公會前主席、資深大律師戴啟思認為張官的要求合理，正如大律師都會期望司法機構維護大律師的權益，兩者唇齒相依。兩名新晉資深大律師在庭外亦表示同意張官所說。

4人獲委任資深大律師

獲委任的4人包括周嘉俊、羅敏聰、聶心平，以及律政司副刑事檢控專員、專責處理刑事上訴的林穎茜，其中私人執業的周嘉俊擅打刑事案；羅敏聰和聶心平主打民事案。

張舉能在致辭時首先祝賀4人，稱他們是經過千錘百煉才獲得委任，可謂當之無愧，眾望所歸。他提到資深大律師這個在《普通法》下的制度源遠流長，所肩負的責任包括樹立並維持專業操守的最高標準、繼承大律師專業的優良傳統、維護法治精神及扶掖見習和青年大律師等。

張官稱，法官嚴格依據法律執行司法工作，秉持無懼、無偏、無私、無欺之精神，不受任何干預。面對來自香港或外地對司法獨立的不必要質疑，他認為資深大律師作為大律師界的領袖，親身體會法庭實際上如何處理最棘手和最具爭議的案件，因此有責任為司法機構發聲，捍衛司法獨立，以及維護司法機構在香港以至國際間的聲譽，這乃合乎公眾利益，同時能造福香港。

羅敏聰：市民應先看判辭和理據

羅敏聰和聶心平在庭外接受傳媒訪問時均表示，同意資深大律師應為司法機構發聲，其中羅敏聰認為，當公眾對法官判辭有質疑，他們便有責任向公眾解釋法庭的理據，因香港經常出現「兩極化」、「立場行先」的情况，「如果大家能睇事實、睇理據，我相信係最穩妥嘅做法」。

對於有法官在前年10．1遊行非法集結案判刑後受到電話恐嚇，羅敏聰說，正如大律師公會多次發聲明指出，這是不可接受，他認為市民應先看判辭和理據，不應該因不同意判辭結果便認為「法治已死」或「司法獨立已死」。他續稱，香港所有判辭都可在網上查閱，「所有嘢都喺太陽下發生」，看不到司法獨立會受到影響。

被問到社會有不少人質疑香港司法獨立受打擊，羅敏聰說司法獨立仍存在，與反修例風波或《港區國安法》生效前無分別。就坊間有聲音提出要求當局收回大律師公會自我監管權，他明言不同意，認為該制度一直持之有效，看不到有任何問題出現。