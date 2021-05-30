預約接種增 張宇人：飲食業擬推打針者「七月七折」

私醫稱多兩成人預約接種

信和及華置前日推出觀塘凱匯單位作為疫苗抽獎禮物，科興疫苗預約數字連續兩日破萬，昨日與前日一樣有10,500人預約，是過去兩個月以來最高。昨日有17,700人預約BioNTech（復必泰），比前日增加2600人。

家庭醫生林永和表示，聽聞私家醫生都多了預約，之前猶豫的也決定來驗身以作打針準備，其診所亦多了兩成人預約打疫苗。他認為「抽樓」未必是預約增加的單一原因，雙程證者能開始預約、人們開始更接受疫苗接種等亦是因素。

另外，公務員事務局長聶德權昨日在港台《星期六問責》稱，近日不同界別推鼓勵措施是好事，是支持和鼓勵以肯定打針的市民，會有推動作用。

聶德權表示前日開始讓持雙程證的人打針，透過郵局預約人數前日單日有4000多。據早前公布，現時約有4萬多名持雙程證的內地居民獲准以訪客身分留港。

聶德權：如反應不佳 或礙購新一代疫苗

聶德權又呼籲市民在未來3個月盡快打針，因為接種中心只計劃營運至9月底，如本港打針反應不理想，可能影響採購下一代疫苗的議價力。

張宇人說，目前周五六日飲食業界生意較穩定，但平日生意額飄忽，母親節業界僅有兩年前的七成生意額，母親節翌日即「伙計多過客」。去年他曾提出「七月七折」優惠，但因第三波疫情而取消；他昨再提此計劃，預期7月至9中推行。他又稱，聽聞不少老闆說「無謂強迫員工打針」，認為「有乜強迫啫，其實呢個係保護自己」。

（疫情第四波）