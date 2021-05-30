酒吧一夜無客 轉型食肆生意達疫前三成

業界料近半酒吧取消批註

錢雋永上周開簡報會解釋如何取消酒吧批註，約10多名業界中人出席，不少酒吧負責人叫苦連天，表示完全無客人，無法再經營。錢雋永在會上解釋，若食肆售酒佔總收入逾一半，便須申請酒吧批註，若酒吧能提高賣食物比例至超過一半，便可申請取消酒吧批註，並更改業務性質為食肆。食環署回覆稱，截至今年5月26日，全港共有1113間酒牌處所獲發附有酒吧批註的酒牌；從今年1月至上周五，有8間酒吧取消其酒吧批註。

酒吧重開3日再停業

在大角嘴經營「懷舊吧」6年多的梁先生，容許客人輪流上台唱歌，吸引40至70歲的顧客。他說長者客身體都不太好，不敢或不能打針。其酒吧停業多時，重開首日只有3人光顧，營業額僅數百元；第二天更一個客都沒有，第三天決定止蝕停業。他於3月續領酒牌時，獲商業顧問建議取消酒吧批註。他說轉型為食肆非為開拓新客源，只一心希望重新接待未能打針的舊客，「就算未放寬可以唱歌都做住先」。

「縱已打針，見無人都無mood」

另一間位於尖沙嘴的酒吧已入紙申請取消酒吧批註，並以C類食肆（即最多6人一枱，營業到午夜）模式營運，要求顧客最少享用100元食物，同時停開吧枱，也在入口張貼平面圖劃分C區。負責人楊先生稱，舖位月租約26萬，看不到政府何時放寬酒吧措施，「深信疫情有排搞」、「就算（顧客）打了針，酒吧講氣氛，客人見到無人都無mood，會走，變相畀晒餐廳酒吧搶客人」，故打算轉型做餐廳。他說目前約有疫情前三成生意，「以前酒吧客人唔會來，現在要再搵一批食客」。

錢雋永表示，目前約有2000間酒吧餐廳，當中一半本身已無酒吧批註。他相信業界獲得最新一期防疫抗疫基金資助後，便會有一半持酒吧批註的酒吧申請取消批註，「只要調校（賣食物）比例，就可以變成餐廳，容易做到，有生機」。香港餐飲聯業協會會長黃家和亦留意到有不少酒吧為求自保，準備取消批註，轉型做食肆，相信陸續有來。

明報記者 黃心悅

（疫情第四波）