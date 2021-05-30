分析7宗惹懷疑個案 稱皆早受感染或疫苗污染

料5外籍感染時間逾兩月

上述7宗個案中，住白田邨13座的4歲男童（第11822宗）不帶抗體，袁國勇估計他在大廈1月爆疫時染疫。他說約19%無病徵個案沒抗體，也可能經過4個月，抗體已跌至無法檢測水平。

至於在官涌疫苗接種中心工作的女護士，袁國勇說她的病毒屬「D614D」病毒株，該病毒株只在疫情初期出現。他說護士要先向疫苗瓶內注入空氣，估計是拔出針筒時，瓶內氣壓較高，在內的滅活病毒濺出，污染護士的手和枱面等，護士及後觸摸眼、鼻等，因而受疫苗的滅活病毒污染。

至於另外5宗涉外傭及將藍隧道巴基斯坦裔地盤工的個案，袁國勇說他們病毒量很低，全部驗出免疫球蛋白G（IgG）陽性，當中3人體內IgG黏附力較強，顯示已感染一段時間，且全部人的免疫球蛋白M（IgM）驗出陰性，由於IgM通常是在感染初期出現，感染後約2至4個月就會消失，他估計5人感染時間逾兩個月，應是來港前染疫。

倡入境篤手指驗抗體

袁又稱，本港遲早需為入境者驗抗體，如上述5宗個案在入境或驗身時驗抗體，「唔會搞到好辛苦先肯定（這些個案）」、「一早做咗就無呢啲麻煩」。他又說最好能買檢測工具在機場為入境者「篤手指」驗抗體，但他相信短期內無法實行。他估計將來各地都會要求入境者打疫苗，屆時也要為入境者驗抗體，若已打針者驗出抗體，或可縮短檢疫期。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，沒有每日驗抗體具體數字，但數目應不太多，主要是為檢疫中心的密切接觸者檢驗，至於是否為入境者驗抗體，要考慮化驗所能力、可行性、檢測靈敏度、每日要驗多少人等。

（疫情第四波）