袁國勇：第四波完 促綢繆下波 「正常生活」 舉例已打針可不限堂食回校上課 教界飲食業稱難行

稱已清零28日 「第五波幾乎一定來」

本港5月以來有7宗源頭不明確診或初步確診，袁國勇昨逐一分析，認為全部都是較早前感染，或是受科興疫苗內滅活病毒污染（見另稿）。撇除該7宗個案，對上一宗源頭不明個案於4月23日確診，即本港已有超過一個月沒新感染的源頭不明個案。袁國勇說：「審視所有數據，第四波疫情應該已完結，應該已有28日清零（按上述日期計算，應為36日）。但問題是我們相信第五波幾乎一定會來，也不是說一定，但很大機會會來。」他說內地、台灣等地之前也「守得很好」，但近期也爆疫，他認為「久守必失」，當人們警覺性降低，漏洞慢慢出現，病毒就會再出現。

倡沒打針者上網課 限午市堂食

袁國勇說不贊成現時放寬防疫措施，因每次一放寬就會爆疫，反而應準備迎接第五波，「第五波到來時，我們可以過些較正常生活，不用撤離，不用不准堂食、縮減營業時間等」。他建議，若爆發第五波疫情，學校應採用「雙模式教學（dual mode）」，讓已打針的學生上面授課堂，沒打針的學生上網課。至於食肆，可讓已打針者無限時堂食，沒打針者則只能午市堂食。爆疫大廈撤離也可用類似方式，讓已打針、並病毒檢測陰性者自行選擇是否撤離。他說：「如果我們還不做準備，又『等運到』，好似第三、四波就好弊。」

接種慢 歸咎政府對「針後異常」解說不足

袁國勇又說，本港疫苗接種速度慢，「（疫情）隨時搞多一年半」，他認為政府對接種後出現異常事件的解說不足，應一早說明異常事件的背景發生率，因當局沒提供相關資料，導致市民認為打針會死。他說若疫苗接種率達八成，或不用再戴口罩，舉辦公眾集會也較「穩陣」。

灣仔區校長聯會主席戴德正認為，不應只抽空看學生有否接種疫苗去決定能否面授上課，而忽略教師，「如果老師有些不在學校，有些在，全個課堂解決不到」。他說即使全部老師都能在校授課，但並非所有學校的器材都能應付同步作面授課堂及網課。他亦疑惑該如何定義「第五波」，「如果幾十宗已經叫第五波，其實未有針打嘅時候都試過幾十宗可以返學，都好安全，見唔到點解無打針唔可以運作」。他又說：「袁教授當然醫學高超，可能離開中小學好耐啦。」

飲食業質疑午飯時間更高風險

香港餐飲聯業協會會長黃家和說：「可能袁教授不外出吃飯，或者不吃人間煙火。」他質疑若第五波肆虐，為何政府不強制所有市民接種疫苗。他亦質疑午飯時段食肆較晚市擠迫，認為午飯風險更高，「我唔知道專家邏輯係點」。稻苗學會會長黃傑龍說：「科學專家係未雨綢繆，一切都有研究及預案，業界就係務實按實際情况去應對的。」他認為暫未爆發第五波，無法評論袁的建議。

明報記者

（疫情第四波）

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