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2021年5月29日星期六
港聞二
信和華置推「打針送樓」抽獎 值1080萬 倫理學者憂誘因太大 貪圖者或瞞病接種
六旬漢未動搖 稱健康重要過錢
發展商稱代中獎者繳稅 包括辣稅
科大推網上系統 接種檢測須呈報
粵跨市傳播 港專家籲中高風險區來港須檢疫
宋皇臺土瓜灣站6．27啟用 屯馬全線通 車費再現「短貴長平」 40九巴線受影響兩條或取消
首引入三色顯示車廂客量助分流 3款機械人土瓜灣宋皇臺待客
去年12月經調整通縮1% 98%車程減價最少1毫
廖長江妻王沛詩掌監警 前委員稱熟例 民權觀察盼正視調查權問題
可樂員工靜坐 抗議被迫大幅減薪
歡迎免試引入醫生 高拔陞：持續評估好過考試
曾燕紅再登珠峰 創女性最快時間 較舊紀錄快13小時 「攀山不是為紀錄」
35+案 高院拒保釋判辭引述控方：毛孟靜曾散播8．31謠言
涉藏伸縮棍盾牌 「桔梗」兩負責人保釋
涉性愛片勒索 辯方稱被告是童星 流出同受害
港大研究員涉偷拍病人資料放上網
泳池入場限三成 團體：遠低於需求
吊車撞毁中九幹線臨時橋架 工程師料重建需一月 承建商研向司機索償
「模擬平台」扮真投資 假中介騙34人350萬
涉盜資料製假身分證洗黑錢 警拘3男
消防隊目局內爭路互毆被捕
公屋綠置居落成量10年新低
流動檢測站遭縱火
尊子漫畫
【Emily】利君雅last day 派餅限半粒鐘 擾攘一輪先入到廣播大廈 保安全程監視
【Emily】話議辦已不存在 馮檢基告別支聯
【Emily】還押忙區政 趙家賢畫草圖製橫額
【Emily】明年三個機會 連放至少9日假 農曆新年 勞動節 聖誕節
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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