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涉盜資料製假身分證洗黑錢 警拘3男

【明報專訊】警方破獲一個詐騙集團，涉嫌利用盜取的他人資料加上自己容貌製作假身分證，再透過3間銀行手機應用程式開立戶口，再申請貸款、信用卡現金透支甚至洗黑錢，涉款320萬元，3人被捕。

檢13身分證9已報失 涉款320萬

警方前日（27日）在粉嶺及天水圍的住宅拘捕3名男子，年齡34至46歲，其中兩人有黑幫背景，涉嫌行使虛假文書、詐騙、串謀詐騙、製造偽製紙幣及藏毒。警方在涉案單位檢獲一批偽造文件、偽造身分證、屬於他人的身分證及銀行文件，製作偽造文件的器材、一批面值2420元偽鈔，以及小量冰毒，市值1200元。其中兩人已被暫控，今日在觀塘裁判法院提堂。據了解，警方檢獲13張屬於他人的身分證，其中9張物主曾報失。

警方表示，近年不少銀行接受用戶透過手機應用程式申請開立戶口，用戶只需拍攝身分證照片，再傳送自己容貌的自拍照，供程式核對即可開戶。集團自去年11月至今年4月，利用扒銀包、爆竊、偷信或其他不法途徑所得的他人身分證及個人資料，加上自己容貌，製作虛假身分證，再在兩間傳統銀行及一間虛擬銀行的手機應用程式申請開立戶口。共有7人的身分被集團盜用製作假證，其中5次成功開戶。集團再利用該戶口申請貸款、申請信用卡現金透支甚至清洗黑錢。

其中一次是集團成員利用假支票，企圖將一名事主戶口內的210萬元轉至自己利用虛假身分開立的戶口，當時銀行已留意到該戶口有問題，及時阻止。集團又曾向銀行申請借貸約96萬元及以信用卡簽帳約14萬元，總共涉款約320萬元，而當中騙徒成功借取約18萬元及未有繳清信用卡欠款。警方呼籲市民看管好財物，小心保管個人資料，如有違失信用卡或身分證應即報失及補領。

方保僑：銀行無容貌資料 有保安漏洞

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，不同網上銀行利用不同人臉識別技術，部分登記開戶時，只需正面拍攝身分證一次，加上銀行的資料庫沒有戶口持有人容貌資料，容易造成保安漏洞。他說，政府去年底推出「智方便」平台，申請時需要以3個角度拍攝智能身分證，並以多角度拍攝容貌，銀行可利用「智方便」作為登入網上銀行的平台以加強保安，惟現時「智方便」使用人數不算普及。

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